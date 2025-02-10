Ізраїль вивів війська з коридору Нецарім, що розділяє Газу

Війна в Газі була спровокована терористичною атакою ХАМАСу на Ізраїль у жовтні 2023 року

Ізраїльські офіційні особи не розголошують, скільки солдатів відступили і куди

В рамках угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом ізраїльські війська відступили з коридору Нецарім, вузької смуги землі, яка розділяє територію навпіл. Про це повідомляє «Голос Америки».

Це дозволило більшій кількості палестинців повернутися до північного сектора, але значна частина землі була зрівняна з землею внаслідок 15 місяців боїв.

Речник ХАМАСу Абдель Латіф Аль-Кануа заявив, що відхід показує, що ХАМАС «змусив ворога підкоритися нашим вимогам» і що це зруйнувало «ілюзію Нетаньягу щодо досягнення повної перемоги».

Ізраїльські офіційні особи не розголошують, скільки солдатів відступили і куди. Наразі війська залишаються вздовж кордонів Гази з Ізраїлем та Єгиптом, і очікується, що повне виведення військ буде узгоджено на наступному етапі 42-денного перемир’я, яке триватиме до початку березня.

Разом з тим майже ніякого прогресу не було досягнуто в переговорах про продовження перемир'я, яке, як передбачається, призведе до звільнення нових заручників, утримуваних ХАМАСом, і палестинських в'язнів, ув'язнених в Ізраїлі.

Нетаньягу відправляв до Катару делегацію, яка є ключовим посередником у переговорах між сторонами, але до складу місії входили чиновники нижчого рівня. Очікується, що цього тижня ізраїльський лідер скличе зустріч ключових міністрів кабінету для обговорення другого етапу припинення вогню, продовження якого не гарантується.

Міністерство охорони здоров’я повідомило, що дві жінки у віці 20 років, у тому числі одна на восьмому місяці вагітності, були смертельно поранені ізраїльським вогнем на окупованому Західному березі річки Йордан, де ізраїльські війська проводять широку операцію проти бойовиків.

Протягом першої шеститижневої фази припинення вогню ХАМАС поступово звільняє 33 ізраїльських заручників, захоплених під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, в обмін на паузу в боях, свободу для сотень палестинських в’язнів і надходження гуманітарної допомоги в Газу. Угода також передбачала, що ізраїльські війська відступлять із населених районів Гази, а також коридору Нецарім.

Війна в Газі була спровокована терористичною атакою ХАМАСу на Ізраїль у жовтні 2023 року, внаслідок якої загинуло 1200 людей і було захоплено 250 заручників. За даними місцевих органів охорони здоров’я, в результаті контрнаступу Ізраїлю загинуло понад 47 000 палестинців, понад половину з яких становили жінки та діти. Ізраїль заявляє, що кількість загиблих включає знищених ними 17 000 бойовиків.

Деякі відомості для цього звіту надійшли від Associated Press, Agence France-Presse та Reuters.