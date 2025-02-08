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ХАМАС має намір звільнити трьох ізраїльських заручників – Reuters

Іванна Гончар
glavcom.ua
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ХАМАС має намір звільнити трьох ізраїльських заручників – Reuters
7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС напали на Ізраїль
фото з відкритих джерел

Обмін може відбутись сьогодні, 8 лютого

У суботу палестинське угруповання ХАМАС звільнить трьох ізраїльських заручників. В обмін Ізраїль відпустить 183 палестинських ув’язнених, серед яких є ті, хто відбуває довічні строки. Про це пише Reuters.

«Охад Бен Амі та Елі Шарабі, взяті в заручники в кібуці Беері під час транскордонної атаки ХАМАС 7 жовтня 2023 року, і Ор Леві, викрадений того дня з музичного фестивалю Nova, будуть передані в суботу», – йдеться у повідомленні.

Цей обмін – частина угоди про тимчасове припинення вогню, яка діє вже 42 дні. Завдяки їй раніше було звільнено 13 ізраїльських заручників, п'ять тайських робітників і 583 палестинських ув’язнених.

Попри обмін, є побоювання, що угода може зірватися. Це стало більш імовірним після того, як колишній президент США Дональд Трамп запропонував виселити палестинців з Гази. Арабські країни відкинули таку ідею, назвавши її «етнічною чисткою», тоді як ізраїльський уряд підтримав пропозицію.

Нагадаємо, що війна почалася після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, коли загинуло близько 1200 осіб і понад 250 були захоплені в заручники. У відповідь Ізраїль розпочав військову операцію в Газі, де загинуло понад 47 000 палестинців.

31 січня Ізраїль на виконання пунктів угоди про припинення вогню звільнив 110 палестинських засуджених.

Нагадаємо, Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про припинення вогню. Як повідомлялося, що угода передбачає шеститижневий початковий етап припинення вогню і включає поступове виведення ізраїльських військ з Гази і звільнення заручників в обмін на палестинців.

Домовленість стала результатом багатомісячних переговорів за посередництва єгипетських і катарських посередників за підтримки США. Угода набуде чинності 19 січня.

Раніше стало відомо, що переговори про припинення вогню «завершено на 90%». Як нагадало видання, Трамп пригрозив «пеклом на Близькому Сході», якщо ХАМАС не звільнить заручників, утримуваних у Газі, до 20 січня.

До слова, міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац доручив Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підготувати план, який дасть змогу жителям сектора Гази добровільно покинути анклав і виїхати в будь-яке місце, де їх погодяться прийняти. 

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Теги: Ізраїль війна заручники ХАМАС обмін

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