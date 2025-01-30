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Ізраїль надав звання Праведників народів світу двом львів'янам та прикарпатці

Ірина Бура
glavcom.ua
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Ізраїль надав звання Праведників народів світу двом львів'янам та прикарпатці
Оскільки ні Катерини Фастриги, ні Северини та Ярослава Мировичів вже немає серед живих, нагороди передали їхнім онучкам
фото: Максим Козицький/соцмережі

Протягом останніх 30 років Праведниками народів світу визнали 2707 українців

Ярослав і Северина Мирович зі Львова та Катерина Фастрига з міста Яремче, які під час Другої світової війни рятували євреїв, отримали звання Праведників народів світу. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Ярослав і Северина Мирович зі Львова та Катерина Фастрига з міста Яремче, що на Франківщині. Сьогодні Держава Ізраїль удостоїла цих трьох українців звання «Праведник народів світу». Під час Другої світової війни вони, як і ще майже три тисячі українців (це лише за офіційними даними, а фактично значно більше) рятували євреїв – знайомих, сусідів, а часом – абсолютно чужих людей», – розповів Максим Козицький. 

За словами голови ЛОВА, завжди у житті настає момент, коли потрібно обирати між добром і злом. 

«Це стосується як держави, так суспільства, так і кожної окремої людини. Але наскільки ж великою та світлою має бути душа, коли ти наважуєшся рятувати когось, знаючи, що це – пряма загроза твоєму життю», – додав Максим Козицький.

Оскільки ні Катерини Фастриги, ні Северини та Ярослава Мировичів вже немає серед живих, нагороди передали їхнім онучкам.

«Звання Праведника народів світу – найвища нагорода Держави Ізраїль, що надається не євреям, які з ризиком для власного життя допомагали євреям пережити Голокост. Це звання висловлює вдячність Держави Ізраїль та єврейського народу тим небагатьом, хто допомагав євреям у найчорніші дні їхньої історії», – йдеться у повідомленні.

За словами Надзвичайного та Повноважного Посла Держави Ізраїль в Україні Міхаеля Бродського, протягом останніх 30 років Праведниками народів світу визнали 2707 українців.

Нагадаємо, Верховна Рада України встановила 14 травня як День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

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Теги: Голокост Львів держава Друга світова війна Ізраїль

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