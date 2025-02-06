Головна Світ Політика
search button user button menu button

Після заяв Трампа Ізраїль почав розробку плану виїзду мешканців із Сектора Гази

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Після заяв Трампа Ізраїль почав розробку плану виїзду мешканців із Сектора Гази
Кац каже, що угруповання ХАМАС використовує мешканців сектора Гази як живий щит і побудував «інфраструктуру терору»
фото: REUTERS/Florion Goga

Міністр оборони Ізраїлю також дорікнув деяким країнам Європи

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац доручив Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підготувати план, який дасть змогу жителям сектора Гази добровільно покинути анклав і виїхати в будь-яке місце, де їх погодяться прийняти. Про це повідомляє The Guardian.
 
План, за словами Каца, передбачатиме виїзд через сухопутні переходи, а також «особливі домовленості» для виїзду морськими і повітряними шляхами.

Кац каже, що угруповання ХАМАС використовує мешканців сектора Гази як живий щит і побудував «інфраструктуру терору». Тепер бойовики нібито «тримають цивільних у заручниках», вимагаючи в них гроші та гуманітарну допомогу і не дозволяючи залишити анклав.

«Жителі Гази повинні мати право на свободу пересування і міграції, як це заведено в усьому світі», – заявив Кац.

Ісраель Кац зазначив, що кілька країн, зокрема Іспанія, Ірландія та Норвегія, «висунули неправдиві звинувачення» проти Ізраїлю через його дії в секторі Гази. Тож тепер вони, за його словами, мають прийняти палестинців до себе, а якщо відмовляться – це «викриє їхнє лицемірство». Також Кац згадав Канаду, яка раніше говорила про готовність прийняти жителів сектора Гази.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що США візьмуть під контроль зруйнований війною Сектор Гази після того, як палестинців переселять в інше місце. Про це пише CNN.

Американський лідер оголосив про свій несподіваний план, не повідомляючи конкретики, на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, який перебуває у країні.

Зауважимо, що президент США Дональд Трамп зустрів у Білому домі прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу на тлі переговорів щодо припинення вогню у Газі. Ізраїльський прем'єр став першим іноземним лідером, який зустрівся з президентом США у Вашингтоні після його інавгурації.

Згодом Держсекретар США Марко Рубіо спробував пояснити радикальне твердження президента Трампа про те, що США мають взяти під контроль Сектор Гази. Рубіо наголосив, що Трамп лише запропонував «взяти відповідальність за реконструкцію цієї території», а жителям Гази тимчасово виселитися під час цього процесу. Про це пише CNN.

Рубіо підкреслив, що Трамп пропонував взяти на себе відповідальність за відновлення Гази, але ні про яке силове захоплення мови не йде.

Читайте також:

Теги: гроші Іспанія Ірландія Норвегія ХАМАС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи можна просити матеріальну допомогу у депутата обласної ради?
Чи можна просити матеріальну допомогу у депутата обласної ради? Місцеве самоврядування
16 сiчня, 06:30
Вимагав хабар рибою. Затримано посадовця Держпродспоживслужби
Вимагав хабар рибою. Затримано посадовця Держпродспоживслужби
9 сiчня, 15:04
Головні новини ночі проти 10 січня
Зеленський розказав, що вирішив «Рамштайн», у Києві уламки БпЛА влучили у багатоповерхівку: головне за ніч
10 сiчня, 05:50
Кошти належать російському Центральному банку і були заморожені три роки тому після агресії РФ
Адміністрація Байдена знайшла ще один важіль впливу на РФ під час переговорів
14 сiчня, 20:36
Влада Італії йде на радикальні кроки щодо відгуків від туристів
Війна із нечесними відгуками: Італія радикально змінює правила для туристів
20 сiчня, 13:55
Для клієнтів з «високим» рівнем ризику ліміт складе 50 тис. грн на місяць
Із 1 лютого українські банки запровадять ліміти на грошові перекази
25 сiчня, 12:12
Потапа помітили в іспанському місті Валенсія
Потап засвітився у центрі Валенсії з плакатом і сумкою в клітинку (відео)
27 сiчня, 12:27
Толкач: Не треба думати, що до вас не застосують закон
Не будьте, як генерал Наумов. Дипломат попередив українських громадян, що їдуть через Сербію
3 лютого, 08:09
Щоб докупити стаж, потрібно укласти з Пенсійним фондом договір про добровільну участь у системі пенсійного страхування
Як українцям докупити стаж до пенсії у 2025 році? Пояснення
1 лютого, 05:22

Політика

Після США ще одна країна оголосила про вихід зі складу ВООЗ
Після США ще одна країна оголосила про вихід зі складу ВООЗ
Після заяв Трампа Ізраїль почав розробку плану виїзду мешканців із Сектора Гази
Після заяв Трампа Ізраїль почав розробку плану виїзду мешканців із Сектора Гази
У Конго під час втечі з вʼязниці було зґвалтовано та спалено заживо понад 100 жінок
У Конго під час втечі з вʼязниці було зґвалтовано та спалено заживо понад 100 жінок
Країни Балтії повністю відʼєднаються від енергосистеми РФ. Це вплине на Калінінград
Країни Балтії повністю відʼєднаються від енергосистеми РФ. Це вплине на Калінінград
КНДР удосконалила ракети, які передає Росії для завдання ударів – Reuters
КНДР удосконалила ракети, які передає Росії для завдання ударів – Reuters
Держдеп США оголосив про поступки Панами щодо користування каналом. Панама заперечила
Держдеп США оголосив про поступки Панами щодо користування каналом. Панама заперечила

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
161K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 лютого: ситуація на фронті
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 лютого 2025
48K
Воював з 2014 року, був командиром батальйону. На фронті загинув захисник Максим Ємець
26K
Обмін полоненими 5 лютого: повний список звільнених українців
25K
Квартири, маєток у Козині, десятки компаній і 42 картини. Дружина Порошенка рятує майно у Верховному суді
8050
Дружина Кулеби розказала, що пережила після того, як відкрила сексшоп

Новини

Аварійні відключення електроенергії введено у восьми областях України
Сьогодні, 11:17
Повітряна тривога в Києві тривала 30 хвилин
Сьогодні, 11:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:42
6 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
5 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 лютого, 00:05

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua