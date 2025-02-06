Після заяв Трампа Ізраїль почав розробку плану виїзду мешканців із Сектора Гази

Кац каже, що угруповання ХАМАС використовує мешканців сектора Гази як живий щит і побудував «інфраструктуру терору»

Міністр оборони Ізраїлю також дорікнув деяким країнам Європи

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац доручив Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підготувати план, який дасть змогу жителям сектора Гази добровільно покинути анклав і виїхати в будь-яке місце, де їх погодяться прийняти. Про це повідомляє The Guardian.



План, за словами Каца, передбачатиме виїзд через сухопутні переходи, а також «особливі домовленості» для виїзду морськими і повітряними шляхами.

Кац каже, що угруповання ХАМАС використовує мешканців сектора Гази як живий щит і побудував «інфраструктуру терору». Тепер бойовики нібито «тримають цивільних у заручниках», вимагаючи в них гроші та гуманітарну допомогу і не дозволяючи залишити анклав.

«Жителі Гази повинні мати право на свободу пересування і міграції, як це заведено в усьому світі», – заявив Кац.

Ісраель Кац зазначив, що кілька країн, зокрема Іспанія, Ірландія та Норвегія, «висунули неправдиві звинувачення» проти Ізраїлю через його дії в секторі Гази. Тож тепер вони, за його словами, мають прийняти палестинців до себе, а якщо відмовляться – це «викриє їхнє лицемірство». Також Кац згадав Канаду, яка раніше говорила про готовність прийняти жителів сектора Гази.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що США візьмуть під контроль зруйнований війною Сектор Гази після того, як палестинців переселять в інше місце. Про це пише CNN.

Американський лідер оголосив про свій несподіваний план, не повідомляючи конкретики, на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, який перебуває у країні.

Зауважимо, що президент США Дональд Трамп зустрів у Білому домі прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу на тлі переговорів щодо припинення вогню у Газі. Ізраїльський прем'єр став першим іноземним лідером, який зустрівся з президентом США у Вашингтоні після його інавгурації.

Згодом Держсекретар США Марко Рубіо спробував пояснити радикальне твердження президента Трампа про те, що США мають взяти під контроль Сектор Гази. Рубіо наголосив, що Трамп лише запропонував «взяти відповідальність за реконструкцію цієї території», а жителям Гази тимчасово виселитися під час цього процесу. Про це пише CNN.

Рубіо підкреслив, що Трамп пропонував взяти на себе відповідальність за відновлення Гази, але ні про яке силове захоплення мови не йде.