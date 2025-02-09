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Ізраїль знищить угрупування ХАМАС – Нетаньягу

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Ізраїль знищить угрупування ХАМАС – Нетаньягу
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу
фото з відкритих джерел

Ізраїльський прем'єр називає угрупування ХАМАС монстрами

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що знищить угруповання ХАМАС і поверне усіх заручників, утримуваних у Газі. Про це повідомляє The Times of Israel.

«Ми знову побачили, які це монстри з ХАМАСу. Це ті самі монстри, які вбивали наших громадян і знущалися над нашими бранцями», – зазначив ізраїльський прем'єр.

Він запевнив, що уряд зробить усе можливе для повернення всіх заручників, які залишилися у Газі. За його словами, він дав вказівку ізраїльській переговорній групі вимагати їхньої безпеки.

«Але крім того, президент Трамп повністю погодився зі мною: ми зробимо все, щоб повернути всіх заручників, але ХАМАС там не буде. Ми ліквідуємо ХАМАС і повернемо всіх наших полонених», – додав Нетаньяху.

Нагадаємо, що війна почалася після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, коли загинуло близько 1200 осіб і понад 250 були захоплені в заручники. У відповідь Ізраїль розпочав військову операцію в Газі, де загинуло понад 47 000 палестинців.

31 січня Ізраїль на виконання пунктів угоди про припинення вогню звільнив 110 палестинських засуджених.

Нагадаємо, Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про припинення вогню. Як повідомлялося, що угода передбачає шеститижневий початковий етап припинення вогню і включає поступове виведення ізраїльських військ з Гази і звільнення заручників в обмін на палестинців.

Домовленість стала результатом багатомісячних переговорів за посередництва єгипетських і катарських посередників за підтримки США. Угода набуде чинності 19 січня.

Раніше стало відомо, що переговори про припинення вогню «завершено на 90%». Як нагадало видання, Трамп пригрозив «пеклом на Близькому Сході», якщо ХАМАС не звільнить заручників, утримуваних у Газі, до 20 січня.

До слова, міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац доручив Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підготувати план, який дасть змогу жителям сектора Гази добровільно покинути анклав і виїхати в будь-яке місце, де їх погодяться прийняти. 

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Теги: ХАМАС Ізраїль Беньямін Нетаньягу

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