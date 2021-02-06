Telegram заблокував канали з даними силовиків і пропагандистів Путіна

В коментарях до записів у месенджері були заклики до насильства над силовиками

Telegram заблокував канали з особистими даними громадян Росії, зокрема із персональними даними поліцейських і росгвардійців, які брали участь в затриманнях на нещодавніх неузгоджених акціях

Про це повідомив засновник месенджера Павло Дуров.

«За останні тижні ми заблокували кілька каналів, які викладали в публічний доступ телефонні номери і адреси учасників протестів в Росії», – написав він.

При цьому Дуров зазначив, що разом з ними з’явилися канали, де публікуються домашні адреси і телефонні номери суддів, прокурорів, правоохоронців, а також кремлівських пропагандистів.

За його словами, в коментарях до записів були заклики до насильства над силовиками.

«Подібне використання Telegram прямо суперечить нашим правилам, які забороняють публічні заклики до насильства. Беручи до уваги емоційний накал обстановки в Росії, ми ретельно аналізували ситуацію, не бажаючи завдати шкоди поспішним рішенням», – написав Дуров у своєму телеграм-каналі уточнивши, що компанія дійсно прийняла рішення заблокувати проблемні канали з особистими даними.

Нагадаємо, Telegram-канали «НачШтабу» та «Черговий ООС» виявились російськими проєктами.

Раніше Служба безпеки України встановила, що популярні в Україні телеграм-канали «Легитимный» і «Резидент» працюють на Росію.

До слова, рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти »112 Україна», NewsOne і ZIK та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.

Як повідомлялося, Україна звернулася до YouTube щодо закриття каналів 112, NewsOne та Zik.