  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Telegram заблокував канали з даними силовиків і пропагандистів Путіна

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Компанія прийняла рішення заблокувати проблемні канали з особистими даними - Telegram заблокував канали з даними силовиків і пропагандистів Путіна
    Компанія прийняла рішення заблокувати проблемні канали з особистими даними

    В коментарях до записів у месенджері були заклики до насильства над силовиками

    Telegram заблокував канали з особистими даними громадян Росії, зокрема із персональними даними поліцейських і росгвардійців, які брали участь в затриманнях на нещодавніх неузгоджених акціях

    Про це повідомив засновник месенджера Павло Дуров.

    «За останні тижні ми заблокували кілька каналів, які викладали в публічний доступ телефонні номери і адреси учасників протестів в Росії», – написав він.

    При цьому Дуров зазначив, що разом з ними з’явилися канали, де публікуються домашні адреси і телефонні номери суддів, прокурорів, правоохоронців, а також кремлівських пропагандистів.

    За його словами, в коментарях до записів були заклики до насильства над силовиками.

    «Подібне використання Telegram прямо суперечить нашим правилам, які забороняють публічні заклики до насильства. Беручи до уваги емоційний накал обстановки в Росії, ми ретельно аналізували ситуацію, не бажаючи завдати шкоди поспішним рішенням», – написав Дуров у своєму телеграм-каналі уточнивши, що компанія дійсно прийняла рішення заблокувати проблемні канали з особистими даними.

    Нагадаємо, Telegram-канали «НачШтабу» та «Черговий ООС» виявились російськими проєктами.

    Раніше Служба безпеки України встановила, що популярні в Україні телеграм-канали «Легитимный» і «Резидент» працюють на Росію.

    До слова, рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти »112 Україна», NewsOne і ZIK та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором. 

    Як повідомлялося, Україна звернулася до YouTube щодо закриття каналів 112, NewsOne та Zik.

    Теги: Росія пропаганда фінансування Telegram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies