США різко відреагували на висилку європейських дипломатів з Росії

5 лютого Росія вирішила вислати трьох європейських дипломатів

Очільник Держдепу США Ентоні Блінкен наголосив, що рішення Москви вислати дипломатів Німеччини, Польщі та Швеції за те, що вони спостерігали за протестами 23 січня, є свавіллям та демонструє відхід РФ від виконання своїх міжнародних зобов’язань.

Про це повідомив очільник Держдепу США у Twitter.

«США засуджують висилку трьох європейських дипломатів з Росії за спостереження за січневими протестами. Цей свавільний і невиправданий акт є останнім відходом Росії від своїх міжнародних зобов’язань», – написав Блінкен.

The U.S. condemns the expulsion today of three European diplomats from Russia for observing the January protests. This arbitrary and unjustified act is Russia's latest departure from its international obligations. We stand in solidarity with Germany, Poland, and Sweden. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 5, 2021

5 лютого Росія вирішила вислати трьох європейських дипломатів, коли верховний представник ЄС Жозеп Боррель прибув до Москви з візитом.

Сполучені Штати висловили свою солідарність Німеччині, Польщі та Швеції з цього приводу та розкритикували дії Кремля.

Нагадаємо, 5 лютого міністерство закордонних справ РФ підтвердило, що з країни будуть видворені троє співробітників європейських посольств за участь в акціях протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального, які відбулися 23 січня в Москві та Санкт-Петербурзі. Залишити Росію мають дипломати з Німеччини, Польщі та Швеції.