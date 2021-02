США різко відреагували на висилку європейських дипломатів з Росії

Очільник Держдепу США Ентоні Блінкен наголосив, що рішення Москви вислати дипломатів Німеччини, Польщі та Швеції за те, що вони спостерігали за протестами 23 січня, є свавіллям та демонструє відхід РФ від виконання своїх міжнародних зобов’язань.

Про це повідомив очільник Держдепу США у Twitter.

«США засуджують висилку трьох європейських дипломатів з Росії за спостереження за січневими протестами. Цей свавільний і невиправданий акт є останнім відходом Росії від своїх міжнародних зобов’язань», – написав Блінкен.

The U.S. condemns the expulsion today of three European diplomats from Russia for observing the January protests. This arbitrary and unjustified act is Russia's latest departure from its international obligations. We stand in solidarity with Germany, Poland, and Sweden.