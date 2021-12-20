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    Єгипет засипало снігом (фото, відео)

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    Снігопад прийшов в єгипетську Олександрію - Єгипет засипало снігом (фото, відео)
    Снігопад прийшов в єгипетську Олександрію
    Фото: facebook.com/CairoScene

    Єгипет опинився під ударом потужного європейського циклону

    У Єгипті місто Олександрію почало ще 19 грудня засипати снігом. Про це повідомляє Egypttoday.

    Така погода для цього регіону невластива навіть у грудні. Йдеться у повідомленні, що сніг випав у місті вперше за 10 років.

    Мешканці міста ділилися фотографіями засніжених автомобілів і доріг та своїми враженнями від побаченого рідкісного явища.

    За словами екологів, різкі зміни погоди у різні сезони в Єгипті відбуваються через зміни клімату, що впливає на весь світ. Вчені висловили припущення, що цього року погода в Єгипті буде нетипово холодною.

    Влада міста через нестабільну погоду, сильний вітер і опади вирішили закрити порти Олександрія та Дехейла.

    Крім цього, навчання у школах було призупинено до покращення погоди.

    Як правило, погода в Єгипті в грудні стабільна: дмуть прохолодні вітри, найчастіше денні температури сягають +25°C.

    Вода в морях, що омиває Єгипет, холодніша у порівнянні з літніми температурами – від +22 до +24°C. При цьому тепліше купатися у прибережних водах у Шарм-ель-Шейху, але не у Хургаді.

    Теги: клімат Єгипет атмосферне явище Африка снігопад Олександрія вітер
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    Єгипет засипало снігом (фото, відео)