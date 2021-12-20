Єгипет засипало снігом (фото, відео)

У Єгипті місто Олександрію почало ще 19 грудня засипати снігом. Про це повідомляє Egypttoday .

Така погода для цього регіону невластива навіть у грудні. Йдеться у повідомленні, що сніг випав у місті вперше за 10 років.

Мешканці міста ділилися фотографіями засніжених автомобілів і доріг та своїми враженнями від побаченого рідкісного явища.

За словами екологів, різкі зміни погоди у різні сезони в Єгипті відбуваються через зміни клімату, що впливає на весь світ. Вчені висловили припущення, що цього року погода в Єгипті буде нетипово холодною.