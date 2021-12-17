Не Буковель. Арахамія порадив нардепам курорти для відпочинку

Арахамія сказав, що народні депутати не потрапляли у скандали, пов'язані з дорогим відпочинком, крім нього на Мальдівах

Голова фракції «Слуга народу» вважає, що нардепам треба відпочивати «на народних курортах»

Народний депутат, голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія порадив нардепам, на які курорти їм краще їздити. Про це повідомляє Телеграм-канал Pavlovsky News.

Відповідаючи на запитання журналіста, Арахамія сказав, що народні депутати не потрапляли у скандали, пов'язані з дорогим відпочинком, крім нього на Мальдівах.

«А у нас і не їздили окрім Давида Григоровича (Арахамії, – ред.) на півтора дні. Більше ніхто не потрапляв у такі ситуації. Тому мені не треба рекомендувати, я скажу їм: проведіть Новий рік так, як ви його провели торік», – сказав Арахамія.

Він додав, що нардепам «треба відпочивати на народних курортах – у Єгипті, у Туреччині». Також Арахамія уточнив, що не вважає «Буковель» народним курортом через високі ціни.

Зазначимо, «Укрзалізниця» запустить у Карпати Буковельський експрес.

До слова, Миколи зі «Слуг народу» розповіли, як святкують 19 грудня. У Верховній Раді 337 народних депутатів-чоловіків, серед яких 12 на ім'я Микола, Напередодні Дня Святого Миколая народні депутати від «Слуги народу», які носять відоме ім'я, розповіли, як їх вітають та що дарують своїм дітям на свято.

Як відомо, «слуги народу» розпочали підготовку до новорічних корпоративів. Зокрема Микола Тищенко запропонував провести корпоратив у заміському ресторані Harvest, який розташований по Обухівському шосе у Козині. Вечірку нардеп пропонує провести у п’ятницю на 17 годину.