Каїр накрила потужна піщана буря (фото, відео)

Пориви вітру у Каїрі сягали до 60 км/год

П'ятиметрова піщана «стіна» поглинула Каїр

Столицю Єгипту Каїр 8 грудня накрила потужна піщана буря, морське сполучення було призупинено. Про це інформує HarringtonTV.

Sandstorm blankets #Cairo in cloud of dust as storm system swept across the eastern Mediterranean @AJEnglish#عاصفة رملية#الأرصاد

pic.twitter.com/TAUu4yajoy — Jeff Harrington (@JHarringtonTV) December 9, 2021

Повідомляється, що п'ятиметрова піщана «стіна» поглинула Каїр. Пориви вітру сягали до 60 км/год.

ЗМІ пишуть, що майже добу в Каїрі практично не було видно Сонця. У кількох містах закрили школи, мешканцям рекомендували залишатися вдома.

Як відомо, 8 грудня та вночі 9 грудня в Києві йшов крижаний дощ. Деякі дерева не витримують обледеніння. 8 грудня ввечері на проспекті Свободи, де кінцева зупинка тролейбусів, дерево впало на електродроти. Усі три смуги руху було перекрито.

На дорогах столиці залучено одразу кілька служб «Київавтодору». Працює і техніка для обробки доріг і мостів протиожеледними засобами. Посилена увага до стану покриття на шляхопроводах, підйомах та спусках, покриття із бруківки, тротуарах.