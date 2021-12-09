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    Каїр накрила потужна піщана буря (фото, відео)

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    Пориви вітру у Каїрі сягали до 60 км/год - Каїр накрила потужна піщана буря (фото, відео)
    Пориви вітру у Каїрі сягали до 60 км/год
    фото: Ahram Online

    П'ятиметрова піщана «стіна» поглинула Каїр

    Столицю Єгипту Каїр 8 грудня накрила потужна піщана буря, морське сполучення було призупинено. Про це інформує HarringtonTV.

    Повідомляється, що п'ятиметрова піщана «стіна» поглинула Каїр. Пориви вітру сягали до 60 км/год.

    ЗМІ пишуть, що майже добу в Каїрі практично не було видно Сонця. У кількох містах закрили школи, мешканцям рекомендували залишатися вдома.

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    Каїр накрила потужна піщана буря (фото, відео)
    Каїр накрила потужна піщана буря (фото, відео)
    Каїр накрила потужна піщана буря (фото, відео)
    Каїр накрила потужна піщана буря (фото, відео)
    Каїр накрила потужна піщана буря (фото, відео)
    Каїр накрила потужна піщана буря (фото, відео)
    Каїр накрила потужна піщана буря (фото, відео)
    фото: Ahram Online

    Як відомо, 8 грудня та вночі 9 грудня в Києві йшов крижаний дощ. Деякі дерева не витримують обледеніння. 8 грудня ввечері на проспекті Свободи, де кінцева зупинка тролейбусів, дерево впало на електродроти. Усі три смуги руху було перекрито.

    На дорогах столиці залучено одразу кілька служб «Київавтодору». Працює і техніка для обробки доріг і мостів протиожеледними засобами. Посилена увага до стану покриття на шляхопроводах, підйомах та спусках, покриття із бруківки, тротуарах.

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    Теги: стихійні лиха Єгипет атмосферне явище
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    Каїр накрила потужна піщана буря (фото, відео)