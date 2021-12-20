  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Як пережити морози? Фахівці дали поради киянам

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Під час морозу слід одягатися багатошарово і захищати відкриті ділянки шкіри - Як пережити морози? Фахівці дали поради киянам
    Під час морозу слід одягатися багатошарово і захищати відкриті ділянки шкіри
    фото: РБК-Україна

    У Київ іде серйозне похолодання

    У Києві очікується значне зниження температури. В ніч га 21 грудня температура знизиться до 9-11 градусів морозу, вдень - до 7-9°. На дорогах столиці ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий). Йтиме сніг. Про це попереджає Український гідрометцентр.

    22-23 грудня у Києві утримається холодна погода з температурою вночі 11-13 градусів морозу, вдень 6-8 морозу.

    Департамент муніципальної безпеки нагадує основні рекомендації під час значного зниження температури повітря:

    • одягайтесь багатошарово. Краще надягати на себе кілька легких кофт замість однієї теплої. Це має попередити пітливість, яка на морозі є небезпечною;
    • захищайте відкриті ділянки шкіри. Не забувайте надягати рукавички, шапку, шарф, піднімайте комір;
    • взуття слід взувати лише сухе, а також варто пам’ятати, що воно не має здавлювати ногу;
    • не виходьте на мороз голодними. Обов’язково добре поїжте, бажано щось висококалорійне. Замерзли – також з’їжте що-небудь;
    • заходьте щогодини чи пів години в тепле приміщення, якщо ви проводите цілий день на вулиці;
    • рухайтесь на холоді, це посилює кровообіг і сприяє зігріванню тіла;
    • підсолоджений гарячий чай або кава дадуть змогу відігрітися;
    • не можна вживати алкогольні напої – алкоголь призводить до швидших втрат тепла;
    • у жодному разі не можна розтирати уражене місце чи зігрівати уражені тканини тіла гарячою водою або біля гарячих радіаторів.

    Як повідомлялося, за прогнозом синоптиків, 20 грудня в Києві температура повітря почне знижуватися до мінусових позначок. Надвечір у понеділок у столиці вже буде до -5-8 градусів.

    Також у Києві розпочався снігопад.

    З 20 грудня у столиці розпочали роботу пункти обігріву, до яких може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні.

    Читайте також:
    Теги: прогноз погоди Київ кияни снігопад
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Як пережити морози? Фахівці дали поради киянам