Як пережити морози? Фахівці дали поради киянам

Під час морозу слід одягатися багатошарово і захищати відкриті ділянки шкіри

У Київ іде серйозне похолодання

У Києві очікується значне зниження температури. В ніч га 21 грудня температура знизиться до 9-11 градусів морозу, вдень - до 7-9°. На дорогах столиці ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий). Йтиме сніг. Про це попереджає Український гідрометцентр.

22-23 грудня у Києві утримається холодна погода з температурою вночі 11-13 градусів морозу, вдень 6-8 морозу.

Департамент муніципальної безпеки нагадує основні рекомендації під час значного зниження температури повітря:

одягайтесь багатошарово. Краще надягати на себе кілька легких кофт замість однієї теплої. Це має попередити пітливість, яка на морозі є небезпечною;

захищайте відкриті ділянки шкіри. Не забувайте надягати рукавички, шапку, шарф, піднімайте комір;

взуття слід взувати лише сухе, а також варто пам’ятати, що воно не має здавлювати ногу;

не виходьте на мороз голодними. Обов’язково добре поїжте, бажано щось висококалорійне. Замерзли – також з’їжте що-небудь;

заходьте щогодини чи пів години в тепле приміщення, якщо ви проводите цілий день на вулиці;

рухайтесь на холоді, це посилює кровообіг і сприяє зігріванню тіла;

підсолоджений гарячий чай або кава дадуть змогу відігрітися;

не можна вживати алкогольні напої – алкоголь призводить до швидших втрат тепла;

у жодному разі не можна розтирати уражене місце чи зігрівати уражені тканини тіла гарячою водою або біля гарячих радіаторів.

Як повідомлялося, за прогнозом синоптиків, 20 грудня в Києві температура повітря почне знижуватися до мінусових позначок. Надвечір у понеділок у столиці вже буде до -5-8 градусів.

Також у Києві розпочався снігопад.

З 20 грудня у столиці розпочали роботу пункти обігріву, до яких може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні.

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