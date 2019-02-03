Єлизавету II евакуюють з Лондона у разі заворушень через Brexit, - ЗМІ



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ЗМІ дізналися про план з евакуації Єлизавети II Фото: TIM GRAHAM PICTURE LIBRARY/GETTY IMAGES

Разом з Єлизаветою II евакуюють всю королівську родину

У британській королівській сім'ї є план з евакуації з Лондона в разі масових акцій протесту через Brexit, якщо вихід Великобританії відбудеться без угоди про подальшу співпрацю з Європейським Союзом.

Про це повідомляє The Sunday Times з посиланням на секретний план кабінету міністрів.

Однак, газета не повідомляє, куди саме будуть евакуйовувати британського монарха.

Зазначається, що план був розроблений під час холодної війни, коли влада Сполученого Королівства серйозно розглядала ядерну загрозу з боку СРСР.

Королева Єлизавета II й герцог Единбурзький мали переїхати з Лондона в секретне місце.

«Цей план екстреної евакуації було розроблено 1962 року. Зараз він був переорієнтований на випадок масових заворушень«, - пише газета.

Нагадаємо, парламент Великої Британії 29 січня проголосував проти відтермінування Brexit.

Раніше Тереза Мей заявила уряду, що попросить Євросоюз відновити переговори щодо угоди про Brexit.

15 січня депутати парламенту Великої Британії відхилили угоду про вихід країни з Європейського Союзу, на якій наполягала прем'єр-міністр Тереза Мей. Відтак Сполучене Королівство або залишить ЄС без угоди, або відтермінує Brexit, або домовлятиметься про нову угоду чи нові умови виходу.

Нагадаємо, міністр юстиції ФРН Катаріна Барлі заявила, що вона розчарована планом «Б», який запропонувала очільниця британського уряду Тереза Мей щодо виходу із ЄС.

Нагадаємо, парламент Великої Британії не зміг проголосувати за відставку прем'єр-міністра Терези Мей після того, як напередодні не підтримав її план щодо виходу Британії із Євросоюзу.