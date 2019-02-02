Парламент Кіпру ускладнив умови видачі «золотих віз»



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Закон набере чинності 31 січня 2020 року, щоб дати уряду час для розробки правил

Парламент Кіпру прийняв закон, який надасть депутатам право затверджувати почесні натуралізації та те, кому можуть бути надані «золоті візи».

Про це пише Cyprus Mail.

Закон набере чинності 31 січня 2020 року, щоб дати уряду час для розробки правил.

Згідно із законом, почесні натуралізації з міркувань суспільних інтересів та натуралізації для інвесторів, які є громадянами третіх країн, будуть дозволені за умовами та передумовами, визначеними нормативними актами, поданими до парламенту для затвердження, і які будуть опубліковані в офіційному віснику.

Депутат від «Зелених» Гіоргос Пердікіс, чия партія запропонувала цей законопроект, сказав, що існують сектори економіки, які потребують інвестицій, таких як дослідження, інновації та сільське господарство, але жоден з них не існував в схемі надання громадянства за інвестиції.

Інвестиційний план уряду обмежувався будівництвом елітних резиденцій, більшість з яких були пов’язані з будівництвом висотних будівель в Лімасолі.

Схема була введена для залучення необхідних Кіпру грошових коштів після того, як в 2013 році країна збанкрутувала і їй потрібна була багатомільярдна допомога з боку міжнародних кредиторів.

Щоб мати право на отримання кіпрського паспорта, іноземці повинні внести як мінімум 2 мільйони євро інвестицій в майнові, ділові або державні облігації і мати постійне місце проживання на Кіпрі.

За оцінками експертів, в результаті роботи схеми Кіпр отримав 4,8 млрд. євро до 2016 року.

Єврокомісія вважає, що так звані «золоті візи» можуть допомогти злочинцям проникнути в ЄС і збільшують ризик відмивання грошей, корупції та ухилення від сплати податків.

Схеми із продажу громадянства мають три з 28 країн ЄС – Мальта, Кіпр і Болгарія, і ще 20 держав, включаючи ці три, продають дозволи на проживання.