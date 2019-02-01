У ЄС схвалили безвіз для британців після Brexit



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Згідно з правилами ЄС, звільнення від віз надається за умови взаємності

Посли країн Євросоюзу затвердили рішення про надання безвізового режиму для громадян Великої Британії після Brexit.

Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.

«Посли ЄС сьогодні домовилися, що після Brexit громадянам Великої Британії, які прибуватимуть до Шенгенської зони на короткий термін (90 днів у будь-які 180 днів), необхідно надати безвізовий режим. Посли уповноважили голову Ради розпочати переговори з Європейським парламентом щодо цієї законодавчої пропозиції», - йдеться у повідомленні.

Згідно з правилами ЄС, звільнення від віз надається за умови взаємності. Уряд Сполученого Королівства заявив, що він не має наміру вимагати отримання візи від громадян ЄС, які подорожують до Британії за короткий термін перебування.

«У випадку, якщо Сполучене Королівство запровадить візову вимогу для громадян принаймні однієї держави-члена в майбутньому, застосовуватиметься існуючий механізм взаємності, і три інституції та держави-члени зобов'язуються діяти без затримки у застосуванні механізму», - зазначили в Брюсселі.

Безвізовий в'їзд передбачається незалежно від того, чи вийде Британія з ЄС з угодою або без неї.

Візові виключення ЄС поширюються на короткі поїздки тривалістю до 90 днів, і в даний час близько 60 країн світу користуються цією системою від Японії до України. Такий безвіз не дає права на роботу в ЄС.

Джерело: Європейська правда