ЄС засудив «вибори» окупантів на Донеччині і сподівається на Росію



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ЄС закликав відмовитися від наміру провести вибори

Європейський союз вважає, що анонсовані окупаційною адміністрацію вибори в ОРДЛО суперечать мінським домовленостям. Про це йдеться у спеціальній заяві речниці ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Майї Косьянчич.

Речниця наголосила, Європейський союз повністю підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, наполягаючи на тому, що Донецька та Луганська області є територіями України, а також підкреслила важливість дотримання положень Мінських домовленостей для досягнення миру.

«В цьому контексті, проголошення так званих «виборів», які будуть проведені в так званих «ЛНР» та «ДНР» 11 листопада, суперечить і букві, і духу Мінських угод, у яких передбачені окремі положення щодо організації місцевих виборів у цьому регіоні», - завила офіційна представниця ЄС, наголосивши, що йдеться про псевдовибори (у заяві слово «вибори» подане в лапках).

Вона також закликала відмовитися від цього наміру.

«Всіх кроків, які можуть перешкоджати просуванню виконання Мінських угод потрібно уникати», - заявила вона.

Речниця ЄС також заявила, що для вирішення цієї проблеми має докласти зусиль Росія: «Ми очікуємо, що Росія в особливості має застосувати свій вплив на сепаратистів з цього питання».

Раніше стало відомо, що «депутати» так званих рад сепаратистських утворень на Донбасі ухвалили постанову про проведення 11 листопада виборів своїх ватажків та «депутатів». Крім того, донецькі сепаратисти достроково зняли повноваження з екс-ватажка «ДНР» Олександра Захарченка у зв'язку з його загибеллю. Новим виконувачем обов'язків «глави» до проведення виборів призначено представника донецьких сепаратистів на переговорах у Мінську Дениса Пушиліна.

Другий президент України, представник країни в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма вважає, що рішення про проведення так званих виборів донецькими та луганськими проросійськими сепаратистами може поставити під загрозу Мінський процес.

Джерело: Європейська правда