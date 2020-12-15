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    У світі

    ЄС жорстко обмежить Facebook, Amazon і Google: подробиці

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    <span>Компанії повинні будуть інформувати ЄС про будь-які заплановані злиття або поглинання</span> - ЄС жорстко обмежить Facebook, Amazon і Google: подробиці
    Компанії повинні будуть інформувати ЄС про будь-які заплановані злиття або поглинання
    Фото з відкритих джерел

    За порушення правил будуть величезні штрафи

    Європейська комісія представить нові правила технологічних гігантів Facebook, Amazon, Google. Про це повідомляє DW.

    Проєкти «Акт про цифрові послуги» та «Акт про цифрові ринки» мають конкретні правила, спрямовані на обмеження впливу глобальних інтернет-компаній на ринок ЄС. Компанії можуть бути оштрафовані до 10% їх річного обороту за порушення правил конкуренції.

    До того, їм може бути повністю заборонений доступ на ринок ЄС за «серйозні і неодноразові порушення закону».

    Компанії повинні будуть інформувати ЄС про будь-які заплановані злиття або поглинання. Facebook і інші компанії попередили, що посилення регулювання може спонукати їх піти з ЄС, що може коштувати робочих місць і заблокувати доступ для користувачів з ЄС.

    Нагадаємо, що ЄС вимагатиме від Facebook і YouTube видаляти терористичний контент.

    Теги: ЄС Google ринок Facebook Amazon послуги
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