Facebook та YouTube будуть протягом години видаляти терористичний контент

Ці плани мають бути офіційно схвалені країнами ЄС і парламентом

Згідно з новим рішенням Євросоюзу Facebook та YouTube зобов’язані видаляти контент з терористичним вмістом протягом години.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на DPA International.

«З часів терактів в Парижі ми ставили безпеку європейців на чільне місце порядку денного ЄС. Для захисту наших кордонів і запобігання тероризму. Тепер ми додали ще один шматок до головоломки: вимкніть терористичний контент!», – сказано в повідомленні «Європейської народної партії» на її сторінці в Twitter.

Зазначається, що інакше соціальні платформи чекають штрафи – згідно з новою угодою, досягнутою 10 грудня Європейським парламентом, країнами Євросоюзу та Європейською комісією.

Вимога про видалення контенту також може надходити від влади іншої країни ЄС. Норма буде застосовуватися до всіх компаній, які надають інтернет-послуги, незалежно від того, чи перебувають вони в Євросоюзі.

У виданні додали, що ці плани мають бути офіційно схвалені країнами ЄС і парламентом.

Нагадаємо, YouTube додасть налаштування, яке дозволяє обмежувати показ окремих видів реклами під час перегляду відео – йдеться про рекламу алкоголю та азартних ігор. Таке нововведення запровадили на прохання користувачів.

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