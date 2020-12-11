  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    ЄС вимагатиме від Facebook і YouTube видаляти терористичний контент

    • Розсилка
    Вимога про видалення контенту також може надходити від влади іншої країни ЄС - ЄС вимагатиме від Facebook і YouTube видаляти терористичний контент
    Вимога про видалення контенту також може надходити від влади іншої країни ЄС
    Фото з відкритих джерел

    Інакше компанії отримають штрафи – відповідно до нової угоди, досягнутої 10 грудня Європейським парламентом, країнами Євросоюзу та Європейською комісією

    Європейський союз зобов'яже Facebook і YouTube видаляти терористичний контент протягом години після того, як він буде позначений. Про це повідомляє DPA International.

    «З часів терактів в Парижі ми ставили безпеку європейців на чільне місце порядку денного ЄС. Для захисту наших кордонів і запобігання тероризму. Тепер ми додали ще один шматок до головоломки: вимкніть терористичний контент!», – сказано у повідомленні «Європейської народної партії» в її акаунті у Twitter.

    Джерела в ЄС повідомили DPA, що у разі систематичних порушень компанії можуть бути оштрафовані на кілька відсотків від їх річного обороту.

    Вимога про видалення контенту також може надходити від влади іншої країни ЄС. Норма буде застосовуватися до всіх компаній, які надають інтернет-послуги, незалежно від того, чи перебувають вони в Євросоюзі.

    Ці плани ще мають бути офіційно схвалені країнами ЄС і парламентом.

    Нагадаємо, що YouTube видалятиме відео і коментарі з прихованими погрозами.

    Теги: ЄС Facebook YouTube
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies