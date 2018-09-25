Єврокомісія вимагає від Британії 2,7 млрд євро несплачених митних зборів



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ЄС вимагає від Великобританії 2,7 млрд євро несплачених митних зборів

Єврокомісія зможе відшкодувати 2,7 млрд євро через Суд ЄС

Єврокомісія направила офіційне повідомлення уряду Британії про необхідність сплатити 2,7 мільярди євро митних платежів, які не заплатили британські імпортери, підробляючи документи.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Дане повідомлення стало другим кроком у процедурі відшкодування втрат, яких зазнав бюджет Євросоюзу. Якщо британський уряд не дотримається рекомендацій та не сплатить зазначену суму разом з відсотками до бюджету ЄС, Єврокомісія зможе відшкодувати ці кошти через Суд ЄС.

Зазначимо, що у березні 2018 року Європейська агенція з боротьби із шахрайством провела розслідування, у ході якого виявила, що низка британських імпортерів підробляли документи та податкові накладні на придбані китайські товари, що призвело до втрати бюджетом ЄС 2,7 мільярдів євро.

Раніше повідомлялося, що на переговорах в австрійському місті Зальцбург щодо виходу Британії зі складу ЄС все ще не досягли домовленості щодо угоди про торгівля, яка діятиме по завершенню Brexit.