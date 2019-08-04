Єврокомісія зобов'язала Ryanair повернути Франції 8,5 млн євро субсидій



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Єврокомісія виявила, що угода між APFTE та Ryanair була нечесною щодо інших авіаперевізників, зашкодила аеропортам регіону і суперечила нормам ЄС

Асоціація з туризму і економічного розвитку аеропорту Монпельє виплатила авіакомпанії 8,5 млн євро в обмін на рекламу аеропорту та регіону на сайті Ryanair

Єврокомісія зобов'язала авіакомпанію-лоукостера Ryanair повернути Франції незаконно отримані 8,5 мільйона євро субсидій.

Про це Єврокомісія повідомила у п'ятницю, 2 серпня, передає DW.

Зазначається, що Асоціація з туризму і економічного розвитку аеропорту Монпельє (APFTE) виплатила авіакомпанії ці гроші в обмін на рекламу Монпельє та регіону на сайті Ryanair.

Єврокомісія виявила, що угода між APFTE та Ryanair була нечесною щодо інших авіаперевізників, зашкодила аеропортам регіону і суперечила нормам ЄС, які регулюють виділення державної допомоги.

«Конкуренція між аеропортами та авіаперевізниками має вирішальне значення для споживачів, фінансового росту та зайнятості», - підкреслила єврокомісарка з питань конкуренції Маргрете Вестагер.

Як зазначає DW, за останні кілька років Єврокомісія виявила низку випадків, коли місцева влада незаконно виділяла субсидії бюджетним авіакомпаніям, щоб утримати їх в аеропортах.

«Зокрема, у 2014 році Єврокомісія наказала Ryanair повернути гроші, отримані в рамках співпраці з аеропортами Ангулем, Пау та Нім. А у 2018 році Франція конфіскувала на певний час літак авіакомпанії через суперечку щодо субсидій», - пише видання.