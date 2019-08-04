  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Єврокомісія зобов'язала Ryanair повернути Франції 8,5 млн євро субсидій

    • Розсилка
    Єврокомісія виявила, що&nbsp;угода між APFTE та Ryanair була нечесною щодо інших авіаперевізників, зашкодила аеропортам регіону і суперечила нормам ЄС - Єврокомісія зобов'язала Ryanair повернути Франції 8,5 млн євро субсидій
    Єврокомісія виявила, що угода між APFTE та Ryanair була нечесною щодо інших авіаперевізників, зашкодила аеропортам регіону і суперечила нормам ЄС

    Асоціація з туризму і економічного розвитку аеропорту Монпельє виплатила авіакомпанії 8,5 млн євро в обмін на рекламу аеропорту та регіону на сайті Ryanair

    Єврокомісія зобов'язала авіакомпанію-лоукостера Ryanair повернути Франції незаконно отримані 8,5 мільйона євро субсидій.

    Про це Єврокомісія повідомила у п'ятницю, 2 серпня, передає DW.

    Читайте також

    Зазначається, що Асоціація з туризму і економічного розвитку аеропорту Монпельє (APFTE) виплатила авіакомпанії ці гроші в обмін на рекламу Монпельє та регіону на сайті Ryanair.

    Єврокомісія виявила, що угода між APFTE та Ryanair була нечесною щодо інших авіаперевізників, зашкодила аеропортам регіону і суперечила нормам ЄС, які регулюють виділення державної допомоги.

    «Конкуренція між аеропортами та авіаперевізниками має вирішальне значення для споживачів, фінансового росту та зайнятості», - підкреслила єврокомісарка з питань конкуренції Маргрете Вестагер.

    Як зазначає DW, за останні кілька років Єврокомісія виявила низку випадків, коли місцева влада незаконно виділяла субсидії бюджетним авіакомпаніям, щоб утримати їх в аеропортах.

    «Зокрема, у 2014 році Єврокомісія наказала Ryanair повернути гроші, отримані в рамках співпраці з аеропортами Ангулем, Пау та Нім. А у 2018 році Франція конфіскувала на певний час літак авіакомпанії через суперечку щодо субсидій», - пише видання.

    Читайте також
    ЄС субсидія Єврокомісія місцева влада гроші Франція літак Ryanair влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ