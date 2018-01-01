Європейський суд почав розгляд справи Навального

Імовірність того, що у справі щодо порушень проти Олексія Навального з боку РФ немає політичних мотивів, політик порівнює з можливістю зустріти динозавра

24 лютого у Європейькому суді з прав людини у Стразбурзі розпочався розгляд апеляції у справі щодо порушень прав російського опозиційного політика Олексія Навального через низку його затримань під час акцій протесту в Росії. Політик вимагає визнати наявність політичної складової у цій справі. На засіданні пристуні як сам Навальний, так і



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Фото: Reuters Олексій Навальний у суді

Імовірність того, що у справі щодо порушень проти Олексія Навального з боку РФ немає політичних мотивів, політик порівнює з можливістю зустріти динозавра

24 лютого у Європейькому суді з прав людини у Стразбурзі розпочався розгляд апеляції у справі щодо порушень прав російського опозиційного політика Олексія Навального через низку його затримань під час акцій протесту в Росії. Політик вимагає визнати наявність політичної складової у цій справі. На засіданні пристуні як сам Навальний, так і уповноважений Російської Федерації при ЄСПЛ Михайло Гальперін, передає DW.

З 2012 по 2014 рік Навального сім разів затримували на різноманітних публічних заходах. Політик вважає, що цим влада неодноразово порушувала право на свободу зборів, закріплене Європейською конвенцією з прав людини. Утім, усі його скарги щодо цього до російських судів були відхилені.

Минулого року ЄСПЛ визнав ці сім арештів незаконними та зобов'язав РФ виплатити Навальному 63 тисячі євро компенсації. Але оскаржити це рішення вирішили як сам опозиційний політик, так і російська влада.

На думку Навального, ці затримання були не просто незаконними, але й політично мотивованими. «Імовірність того, що в цій справі немає політики, так само низька, як те, що ми в цій залі зустрінемо динозавра», - заявив він під час виступу у суді в середу.

Раніше повідомлялося, що Олексій Навальний направив до конституційного суду Росії скаргу на закон «Про вибори президента». Опозиціонер вважає, що документ не відповідає російській конституції. Але суд відмовився розглядати його скаргу.Згодом стало відомо, що Навальний залишився без фінансування.