Навальний залишився без фінансування

Російська влада позбавила опозиціонера Олексія Навального фінансування

Московський суд задовольнив вимогу міністерства юстиції Росії і прийняв рішення ліквідувати фонд «П'ята пора року», який забезпечує роботу штабів опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє Радио Свобода. За словами представника російського мін'юсту, фонд Навального збирав кошти в біткоїнах, що передбачає анонімність транзакцій,



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Суд ліквідував фонд кампанії Олексія Навального

Російська влада позбавила опозиціонера Олексія Навального фінансування

Московський суд задовольнив вимогу міністерства юстиції Росії і прийняв рішення ліквідувати фонд «П'ята пора року», який забезпечує роботу штабів опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє Радио Свобода.

За словами представника російського мін'юсту, фонд Навального збирав кошти в біткоїнах, що передбачає анонімність транзакцій, хоча анонімним жертводавцям не можна вносити гроші на рахунки зареєстрованих кандидатів в президенти Росії.

Крім того, міністерство виявило порушення і в документах фонду. Варто зазначити, що через цей фонд проходили платежі на кампанію по допуску Навального на вибори президента Росії.

Відзначається, що через «П'яту пора року» проходили платежі, які жертвували на виборчу кампанію Навального. За два роки опозиціонер отримав 275 мільйонів рублів (майже $5 млн) пожертвувань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Олексій Навальний направив до конституційного суду Росії скаргу на закон «Про вибори президента». Опозиціонер вважає, що документ не відповідає російській конституції. Але суд відмовився розглядати його скаргу.