Навальний звернувся до Конституційного суду РФ зі скаргою на закон про вибори

ЦВК Росії відмовила Навальному в реєстрації на виборах

Російський опозиціонер Олексій Навальний направив до Конституційного суду Росії скаргу на закон «Про вибори президента». На думку опозиційного політика, документ не відповідає російській Конституції, повідомив російському агентству «Інтерфакс» адвокат Іван Жданов. Напередодні Міністерство юстиції Росії звернулося



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Олексій Навальний

ЦВК Росії відмовила Навальному в реєстрації на виборах

Російський опозиціонер Олексій Навальний направив до Конституційного суду Росії скаргу на закон «Про вибори президента». На думку опозиційного політика, документ не відповідає російській Конституції, повідомив російському агентству «Інтерфакс» адвокат Іван Жданов.

Напередодні Міністерство юстиції Росії звернулося до суду з позовом про ліквідацію фонду «П’ята пора року», який забезпечує роботу передвиборчих штабів Олексія Навального. Він буде розглянутий наступного тижня.

Після відмови Центральної виборчої комісії Росії в реєстрації кандидатом у президенти Росії Навальний закликав до бойкоту виборів 18 березня – так званого «страйку виборців». 28 січня прихильники опозиціонера готуються провести масові вуличні акції протесту в десятках міст Росії. 15 січня прихильники Навального в різних містах почали подавати заявки на проведення акцій на підтримку «страйку виборців».

ЦВК Росії відмовила Навальному в реєстрації на виборах, посилаючись на наявність у політика судимості у «справі Кіровлісу».

Нагадаємо, апеляційна колегія Верховного суду РФ в суботу, 6 січня, визнала законним рішення Центрвиборчкому Росії, який відмовився зареєструвати групу виборців, створену для підтримки самовисування Олексія Навального кандидатом в президенти РФ.