Євросоюз почав переглядати угоду про Brexit – МЗС Іспанії



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У Брюсселі вже укладається нова угода про Brexit, оскільки спільнота прагне знайти компроміс

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Боррелл стверджує, що у Брюсселі вже укладають нову угоду щодо Brexit.

Про це повідомляє Bloomberg.

«У Брюсселі вже укладається нова угода про Brexit, оскільки спільнота прагне знайти компроміс, що зможе переконати британських парламентаріїв підтримати угоду», - заявив міністр.

Голова уряду Британії Тереза Мей прибула до Брюсселя у середу в пошуках змін до угоди про вихід Великої Британії з ЄС. Саміт у Єгипті, запланований на неділю, розглядається як нова можливість для переговорів сторін.

«Я гадаю, що угода вже зараз укладається, не треба їхати до Шарм-Ель-Шейху, щоб це зробити», - сказав Боррелл у приміщенні МЗС у Мадриді.

Напередодні президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що ніхто з членів ЄС не блокуватиме збільшення періоду виходу Великої Британії з Євросоюзу.

Як повідомлялося раніше, прем'єр-міністр Британії Тереза Мей планує ще раз обговорити Brexit з лідерами усіх країн ЄС.

Також нагадаємо, що Британія не буде брати участі у виборах до Європарламенту.