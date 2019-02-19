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    Тереза Мей в середу їде у Брюссель

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    Прем&rsquo;єр Британії у середу повернеться до Брюсселя для переговорів про Brexit - Тереза Мей в середу їде у Брюссель
    Прем’єр Британії у середу повернеться до Брюсселя для переговорів про Brexit

    ЄС не готовий вносити поправки в угоду про вихід Великої Британії

    Очільниця уряду Великої Британії Тереза Мей в середу відправиться до Брюсселя, де вона проведе переговори із главою Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    В рамках переговорів британський прем’єр-міністр оцінить поточний стан переговорів щодо виходу країни із ЄС. При цьому речник Європейської комісії чітко наголосив напередодні переговорів, що Брюссель не збирається вносити будь-які зміни щодо угоди про вихід Великої Британії.

    Мова йде перш за все про пропозиції прийняти часові обмеження щодо механізму гарантування відкритого кордону між Республікою Ірландія і британською Північною Ірландією або дати можливість Лондону право в односторонньому порядку вийти із цього механізму.

    Після візиту до Брюсселя Терези Мей туди відправиться міністр з питаннь Brexit Стівен Барклай для подальших переговорів із Мішелем Барньє. 

    Як повідомлялося, прем'єр-міністр Тереза Мей планує ще раз обговорити Brexitз лідерами усіх країн ЄС.

    Також нагадаємо, що Британія не буде брати участі у виборах до Європарламенту

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    ЄС Brexit Тереза Мей Брюссель Велика Британія
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