Тереза Мей в середу їде у Брюссель



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Прем’єр Британії у середу повернеться до Брюсселя для переговорів про Brexit

ЄС не готовий вносити поправки в угоду про вихід Великої Британії

Очільниця уряду Великої Британії Тереза Мей в середу відправиться до Брюсселя, де вона проведе переговори із главою Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

В рамках переговорів британський прем’єр-міністр оцінить поточний стан переговорів щодо виходу країни із ЄС. При цьому речник Європейської комісії чітко наголосив напередодні переговорів, що Брюссель не збирається вносити будь-які зміни щодо угоди про вихід Великої Британії.

Мова йде перш за все про пропозиції прийняти часові обмеження щодо механізму гарантування відкритого кордону між Республікою Ірландія і британською Північною Ірландією або дати можливість Лондону право в односторонньому порядку вийти із цього механізму.

Після візиту до Брюсселя Терези Мей туди відправиться міністр з питаннь Brexit Стівен Барклай для подальших переговорів із Мішелем Барньє.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Тереза Мей планує ще раз обговорити Brexitз лідерами усіх країн ЄС.

Також нагадаємо, що Британія не буде брати участі у виборах до Європарламенту.