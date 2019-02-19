Тереза Мей в середу їде у Брюссель
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ЄС не готовий вносити поправки в угоду про вихід Великої Британії
Очільниця уряду Великої Британії Тереза Мей в середу відправиться до Брюсселя, де вона проведе переговори із главою Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
В рамках переговорів британський прем’єр-міністр оцінить поточний стан переговорів щодо виходу країни із ЄС. При цьому речник Європейської комісії чітко наголосив напередодні переговорів, що Брюссель не збирається вносити будь-які зміни щодо угоди про вихід Великої Британії.
Мова йде перш за все про пропозиції прийняти часові обмеження щодо механізму гарантування відкритого кордону між Республікою Ірландія і британською Північною Ірландією або дати можливість Лондону право в односторонньому порядку вийти із цього механізму.
Після візиту до Брюсселя Терези Мей туди відправиться міністр з питаннь Brexit Стівен Барклай для подальших переговорів із Мішелем Барньє.
Як повідомлялося, прем'єр-міністр Тереза Мей планує ще раз обговорити Brexitз лідерами усіх країн ЄС.
Також нагадаємо, що Британія не буде брати участі у виборах до Європарламенту.