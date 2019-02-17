Мей планує ще раз обговорити Brexit з лідерами усіх країн ЄС



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Тереза Мей

Зустрічі з лідерами «кожної країни-члена ЄС» відбудуться вже найближчими днями

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей планує ще раз обговорити питання виходу Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу з усіма главами держав та урядів країн-членів ЄС.

Про це повідомляє прес-служба британського уряду.

«На Даунінг-стріт запевняють, що зустрічі з лідерами «кожної країни-члена ЄС» відбудуться вже «найближчими днями», - йдеться у повідомленні.

Крім того, прес-служба британського уряду опублікувала витяги з листа Мей до депутатів нижньої палати британського парламенту, котрі представляють її Консервативну партію. У листі вона просить соратників про підтримку запропонованого її урядом курсу щодо Brexit.

На думку Мей, її однопартійцям-законодавцям варто поставити «національні інтереси» вище за свої особисті погляди.

Нагадаємо, очільниця британського уряду Тереза Мей листом відповіла на попередні пропозиції лідера Лейбористської партії Джеремі Корбіна щодо того, як Велика Британія мала б виходити із ЄС, щоб консерватори могли розраховувати на підтримку лейбористів.

Джерело: Deutsche Welle