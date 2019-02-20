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    У світі

    Юнкер: ніхто в ЄС не проти збільшення тривалості Brexit

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    Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер - Юнкер: ніхто в ЄС не проти збільшення тривалості Brexit
    Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер

    Якщо Британія попросить перенесення дати свого виходу з ЄС, то ніхто з нинішніх його членів не буде проти цього, сказав Юнкер

    Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що ніхто з членів ЄС не блокуватиме збільшення періоду виходу Великої Британії  з Євросоюзу.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Якщо Велика Британія попросить перенесення дати свого виходу з Європейського Союзу, то ніхто з нинішніх його членів не буде проти цього», - сказав він.

    Однак, за словами Юнкера, у разі розширення періоду Brexit до моменту виборів до Європарламенту в кінці травня 2019 року британці зобов'язані будуть взяти участь в голосуванні.

    Як повідомлялося, прем'єр-міністр Британії Тереза Мей планує ще раз обговорити Brexit з лідерами усіх країн ЄС.

    У середу Мей приїде у Брюссель.

    Також нагадаємо, що Британія не буде брати участі у виборах до Європарламенту

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