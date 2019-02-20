Юнкер: ніхто в ЄС не проти збільшення тривалості Brexit



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Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер

Якщо Британія попросить перенесення дати свого виходу з ЄС, то ніхто з нинішніх його членів не буде проти цього, сказав Юнкер

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що ніхто з членів ЄС не блокуватиме збільшення періоду виходу Великої Британії з Євросоюзу.

Про це повідомляє Reuters.

«Якщо Велика Британія попросить перенесення дати свого виходу з Європейського Союзу, то ніхто з нинішніх його членів не буде проти цього», - сказав він.

Однак, за словами Юнкера, у разі розширення періоду Brexit до моменту виборів до Європарламенту в кінці травня 2019 року британці зобов'язані будуть взяти участь в голосуванні.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Британії Тереза Мей планує ще раз обговорити Brexit з лідерами усіх країн ЄС.

У середу Мей приїде у Брюссель.

Також нагадаємо, що Британія не буде брати участі у виборах до Європарламенту.