Юнкер: ніхто в ЄС не проти збільшення тривалості Brexit
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Якщо Британія попросить перенесення дати свого виходу з ЄС, то ніхто з нинішніх його членів не буде проти цього, сказав Юнкер
Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що ніхто з членів ЄС не блокуватиме збільшення періоду виходу Великої Британії з Євросоюзу.
Про це повідомляє Reuters.
«Якщо Велика Британія попросить перенесення дати свого виходу з Європейського Союзу, то ніхто з нинішніх його членів не буде проти цього», - сказав він.
Однак, за словами Юнкера, у разі розширення періоду Brexit до моменту виборів до Європарламенту в кінці травня 2019 року британці зобов'язані будуть взяти участь в голосуванні.
Як повідомлялося, прем'єр-міністр Британії Тереза Мей планує ще раз обговорити Brexit з лідерами усіх країн ЄС.
У середу Мей приїде у Брюссель.
Також нагадаємо, що Британія не буде брати участі у виборах до Європарламенту.