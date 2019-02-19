Британія не буде брати участі у виборах до Європарламенту



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Молодший міністр з питань Brexit Мартін Калланан

Офіційний Лондон і далі виключає можливість продовження дії 50 статті

Молодший міністр з питань виходу із ЄС Мартін Калланан заявив про те, що Велика Британія не має наміру брати участь в виборах до Європейського парламенту, які пройдуть в травні 2019 року. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Раніше очільник Європейської комісії Жан-Клод Юнкер не виключив того, що Велика Британія може взяти участь в відповідних виборах оскільки може попросити про продовження дії 50 статті щодо виходу. Проте за словами Калланана цього не буде оскільки Велика Британія залишить ЄС 29 березня 2019 року.

Після цього британський міністр по суті виключив можливість звернення до ЄС із проханням про пролонгацію дії 50 статті.

Мартін Калланан нагадав позицію Терези Мей суть якої в тому, що дія 50 статті завершується 29 березня 2019 року і саме тоді Велика Британія і має намір вийти із ЄС.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Тереза Мей планує ще раз обговорити Brexit з лідерами усіх країн ЄС.