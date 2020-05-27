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    З новими міністрами теж помилилися? «Слуга народу» зробив тривожне зізнання

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    Міністр економіки, торгівлі й сільського господарства Ігор Петрашко - З новими міністрами теж помилилися? «Слуга народу» зробив тривожне зізнання
    Міністр економіки, торгівлі й сільського господарства Ігор Петрашко

    Новий уряд досі повністю не сформований, а правляча партія вже незадоволена...

    Народний депутат, член фракції «Слуга народу» Мар'ян Заблоцький поділився своїми враженнями від сьогоднішнього засідання уряду, а зокрема стосовно доповіді міністра економіки, торгівлі й сільського господарства Ігоря Петрашка. «Слугу» шокувало те, що очільник міністерства зачитує з папірця «лозунги», і серед них не чути «пояснень і конкретики».

    «Сиджу на засіданні уряду, слухаю міністра економіки про план виходу економіки з коронавірусної кризи. Це стид і срам. 10 хвилин з листка зачитав один за одним такі лозунги: «Розвиток ринку праці.», «Масштабна цифровізація.», «Врегулювання трудового законодавства»... Тупо 230 таких речень без пояснень і конкретики. Часто ще й дублюються. Схоже, з одним призначенням ми знову помилились», - написав нардеп.

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    17 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні призначила Ігоря Петрашка міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

    До слова, міністр економіки вважає систему ProZorro дивною.

    Також міністр економіки нещодавно заявив, що 500 тис. робочих місць, які обіцяв Шмигаль, створювати не будуть.

    Крім того Петрашко запевняє, що цьогоріч пшениці в Україні удвічі більше за минулі роки. Зазначимо, Україна цього року збільшила експорт зернових та зернобобових культур майже на 20%.

    «Главком» вперше написав про ймовірний брак продовольства в Україні ще понад місяць тому у матеріалі «Чи буде хліб? ООН попереджає – Україна не чує». У статті йшлося про те, що представники вітчизняної хлібопекарської галузі закликали президента та уряд обмежити експорт зерна - інакше різко зросте вартість хліба і хлібобулочних виробів. 

    Сьогодні вже в ООН говорять про голод біблійного масштабу, що може охопити світ через кілька місяців.

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    економіка міністр депутат Мінекономіки чиновник Україна партія Слуга народу уряд Ігор Петрашко
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