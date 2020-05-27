Київ почав домовлятися про постачання американського газу



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Уряд погодив меморандум про постачання американського скрапленого газу в Україну Фото: Укрінформ

Передбачається щорічний обсяг постачання LNG близько 5,5 млрд куб. м

Кабінет міністрів на засіданні в середу схвалив меморандум із Louisiana Natural Gas Exports про можливе постачання LNG із США в Україну і розвиток газової інфраструктури з Польщею.

«Мінекоенерго обробило проект меморандуму про співпрацю між Louisiana Natural Gas Exports і Кабінетом Міністрів України щодо сприяння постачанню газу в Україну та удосконалення газової інфраструктури, який передбачає вивчення можливості диверсифікації шляхів постачання природного газу шляхом забезпечення довгострокових постачань скрапленого природного газу і розвитку транскордонної газової інфраструктури України та ЄС», - зазначила в. о. міністра енергетики і захисту довкілля Ольга Буславець.

Згідно з даними, які оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко (фракція «Європейська солідарність») у своєму Telegram-каналі, документ передбачає щорічний обсяг постачання LNG близько 5,5 млрд куб. м, а його ціна визначатиметься відповідно до цін на американській газовій біржі Henry Hub.

Меморандум, зокрема, передбачає будівництво нового газопроводу між газовим вузлом Германовіце (Польща) і Більче-Волицьким ПСГ. Фінансування проекту може включати підтримку певних урядових установ США та Європи.

Остаточні угоди можуть включати довгостроковий договір на постачання LNG із США в Україну, договір про зберігання газу в ПСГ України, договір про будівництво та експлуатацію необхідної інфраструктури між Польщею та Україною.

Як повідомлялося, екс-заступник глави Мінекоенерго Костянтин Чижик в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна» на початку березня зазначав, що уряди США та України домовилися про постачання в Україну LNG через термінали в Польщі обсягом 6-8 млрд куб. м щороку з подальшим його транспортуванням до європейських країн через хаб на базі українських ПСГ.

За його словами, оператором у цьому проекті будуть або «Магістральні газопроводи України», або НАК «Нафтогаз України». Для запуску цього проекту в повному обсязі необхідно від двох до трьох років, оскільки на сьогодні залишаються обмеженими можливості польської сторони для прийняття заявленого обсягу газу в 6-8 млрд куб. м.

Чижик нагадав, що Україна, що має найбільші газові сховища у світі, готова вже найближчим часом прийняти такий обсяг газу, але наразі польський маршрут дає змогу транспортувати до 2 млрд куб. м газу, тому потрібна реконструкція та продовження газопроводу з польського боку.

Джерело: Інтерфакс-Україна