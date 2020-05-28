Аналітики спрогнозували падіння економіки Німеччини у 2020 році



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Економіка Німеччини обвалиться у 2020 році на 6,6 відсотка

Німецькі бізнесмени очікують відновлення економіки до середини 2021 року

Економіка Німеччини на тлі пандемії коронавірусу SARS-CoV-2 обвалиться в поточному році на 6,6 відсотка. про це повідомив мюнхенський Інститут економічних досліджень ifo в своєму підкоригованому прогнозі, оприлюдненому в четвер, 28 травня, – передає DW.

Водночас більшість німецьких підприємств очікують відновлення виробництва на докризовому рівні протягом найближчих десяти місяців, повідомив мюнхенський Інститут економічних досліджень ifo в своєму підкоригованому прогнозі , оприлюдненому в четвер, 28 травня.

Економісти, посилаючись на результати опитування 9 тисяч німецьких підприємств, відзначають, що, на думку більшості респондентів, дно кризи було досягнуто в другому кварталі 2020 року, коли обвал економіки, за попередніми оцінками, склав 12,4 відсотка. В середньому німецькі бізнесмени очікують нормалізації до середини 2021 року.

Значно довший термін для відновлення – до 16 місяців – знадобиться авіакомпаніям, турагентствам, ресторанам і автопромисловості.

Нагадаємо, федеральний уряд Німеччини продовжив дію режиму соціального дистанціювання до 29 червня.

Зазначимо, у Німеччині малий бізнес зможе отримувати від держави до 50 тисяч євро упродовж семи місяців.