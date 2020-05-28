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    У світі

    Аналітики спрогнозували падіння економіки Німеччини у 2020 році

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    Економіка Німеччини обвалиться у 2020 році на 6,6 відсотка - Аналітики спрогнозували падіння економіки Німеччини у 2020 році
    Економіка Німеччини обвалиться у 2020 році на 6,6 відсотка

    Німецькі бізнесмени очікують відновлення економіки до середини 2021 року

    Економіка Німеччини на тлі пандемії коронавірусу SARS-CoV-2 обвалиться в поточному році на 6,6 відсотка. про це повідомив мюнхенський Інститут економічних досліджень ifo в своєму підкоригованому прогнозі, оприлюдненому в четвер, 28 травня, – передає DW.

    Водночас більшість німецьких підприємств очікують відновлення виробництва на докризовому рівні протягом найближчих десяти місяців, повідомив мюнхенський Інститут економічних досліджень ifo в своєму підкоригованому прогнозі , оприлюдненому в четвер, 28 травня.

    Економісти, посилаючись на результати опитування  9 тисяч німецьких підприємств, відзначають, що, на думку більшості респондентів, дно кризи було досягнуто в другому кварталі 2020 року, коли обвал економіки, за попередніми оцінками, склав 12,4 відсотка. В середньому німецькі бізнесмени очікують нормалізації до середини 2021 року.

    Значно довший термін для відновлення – до 16 місяців  – знадобиться авіакомпаніям, турагентствам, ресторанам і автопромисловості.

    Нагадаємо, федеральний уряд Німеччини продовжив дію режиму соціального дистанціювання до 29 червня.

    Зазначимо, у Німеччині малий бізнес зможе отримувати від держави до 50 тисяч євро упродовж семи місяців.

    економіка Німеччина коронавірус
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