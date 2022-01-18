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    Їхав в Україну? Танкіст залишив без світла тисячі росіян

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    Їхав в Україну? Танкіст залишив без світла тисячі росіян
    скріншот з відео

    Російський танкіст звалив електроопору

    У Волгоградській області Російської Федерації танкіст-строковик на танку Т-72Б зніс опору лінії електропередач. Про це повідомляє Telegram-канал Shot.

    Без світла залишилося чотири тисячі росіян у шести селищах Городищенського району області. Місцева влада обіцяє повернути електрику лише до п'ятниці.

    Повідомляється, що російські танкісти «не постраждали», їх урятувала броня танка.

    Куди тікав на танку російський вояка, не повідомляється. Як і щодо причин його вчинку та психічного стану втікача.

    Напередодні в окупованому Криму згорів бронетранспортер російської армії.

    Теги: Росія бойовики на Донбасі військові військова техніка аварія
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    Їхав в Україну? Танкіст залишив без світла тисячі росіян