Росія перекидає до Білорусі винищувачі Су-35

РФ відправляє у Білорусь 12 винищувачів Су-35, два дивізіони систем ППО С-400 та дивізіон зенітних ракетно-гарматних комплексів «Панцирь-С»

Військові навчання триватимуть з 10 по 20 лютого

До Білорусі почали прибувати підрозділи російських збройних сил для навчань з відбиття «зовнішньої агресії». Про це повідомляє міністерство оборони Білорусі.

У міністерстві оборони Росії заявили, що російські війська перекидаються для спільних навчань «Союзная решимость-2022» (союзна рішучість – ред.) з білорусами.

На територію країни з Росії буде перебазовано також 12 винищувачів Су-35, два дивізіони систем ППО С-400 та дивізіон зенітних ракетно-гарматних комплексів «Панцирь-С».

«Маневри проводяться на тлі загострення військово-політичної обстановки у світі, зростання напруженості в Європі, що триває, у тому числі біля західного і південного кордонів Республіки Білорусь» – розповідають в оборонному відомстві Росії.

Російські війська залишатимуться у Білорусі щонайменше до березня. Офіційно навчання будуть проходити у два етапи. Перший триватиме до 9 лютого, другий – з 10 до 20 лютого.

Під час навчань «Союзная решимость-2022» за планами військові мають відпрацювати відбиття «зовнішньої агресії», заявив заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін.

На першому етапі до 9 лютого планується відпрацювати питання охорони Державного кордону у повітряному просторі, у тому числі в рамках Єдиної регіональної системи ППО обох країн.

На другому етапі перевірки з 10 по 20 лютого буде проведено спільне навчання Союзная решимость-2022» з відбиття «зовнішньої агресії», пошук, блокування та знищення незаконних збройних формувань та диверсійно-розвідувальних груп противника.

Війська мають відпрацювати взаємодію на білоруських полігонах «Обуз-Лесновский», «Осиповичский», «Брестский», «Гожский» та «Домановский», а також на окремих ділянках місцевості.

Планується задіяти аеродроми Барановичі, Лунинець, Ліда та Мачулищі.

18 січня підрозділи збройних сил Російської Федерації вже почали прибувати на територію Республіки Білорусь.