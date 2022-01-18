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    Події в Україні

    В окупованому Криму згорів бронетранспортер російської армії (фото, відео)

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    Транспортний засіб спалахнув та згорів за лічені хвилини - В окупованому Криму згорів бронетранспортер російської армії (фото, відео)
    Транспортний засіб спалахнув та згорів за лічені хвилини
    фото: donpatriot.news

    Неочікуване займання під час руху машини трасою зафільмували очевидці

    Днями у Білогірському районі окупованого Криму прямо на автомобільній трасі згорів бронетранспортер російських військ. Світлини та відео з місця події опублікували користувачі соціальних мереж.

    Бронетранспортер збройних сил Росії загорівся, рухаючись трасою. Очевидці розповідають про утворення затору на місці події. Переглядаючи відео та світлини, можна помітити, що вогонь охопив більшу частину російського БТР-82.

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    В окупованому Криму згорів бронетранспортер російської армії (фото, відео)
    В окупованому Криму згорів бронетранспортер російської армії (фото, відео)
    фото: donpatriot.news

    Нагадаємо, у китайському аеропорту Ханчжоу вранці 8 січня літак Ту-204 російської авіакомпанії «Авіастар-ТУ» значно постраждав через пожежу в кабіні,

    За даними служби новин Китаю, інцидент трапився під час буксирування літака для вильоту в Новосибірськ. На його борту знаходилися 20 т вантажів і 26 т гасу.

    Раніше у російському Санкт-Петербурзі на суднобудівному заводі «Північна верф» загорівся один зі споруджуваних військових кораблів.

    Пізніше з’ясувалося, що пожежа сталася на російському корветі «Проворний». Площа пожежі становила 800 кв. м. Пожежі було присвоєно четвертий рівень складності.

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    Теги: пожежа Крим окупанти літак АЗС
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    В окупованому Криму згорів бронетранспортер російської армії (фото, відео)