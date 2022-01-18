  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    Окупанти готують криваву провокацію на Водохреще – Центр стратегічних комунікацій

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В окупованому Донецьку 19 січня може статись провокація, щоб звинуватити українських військових - Окупанти готують криваву провокацію на Водохреще – Центр стратегічних комунікацій
    В окупованому Донецьку 19 січня може статись провокація, щоб звинуватити українських військових
    фото: Наталя Гуменюк/Громадське

    Бойовики можуть обстріляти вірян, які прийдуть на свято в окупованому Донецьку

    Російські окупанти готують обстріл вірян 19 січня під час водохрещення на ставку Цегляний у Петровському районі Донецька. Про це на своєму сайті повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інфомаційної безпеки з посиланням на джерела.

    «Метою провокації може бути звинувачення українських військових у нападі, щоб створити привід для ескалації», – пише пресслужба Центру стратегічних комунікацій.

    Бойовики можуть розпочати обстріл з ворожого опорного пункту, який розташований на території шахти імені Челюскінців за два кілометри від ставка. Аби замаскувати постріли – окупанти готуються увімкнути головний вентилятор шахти, який давно не функціонує (15 січня його вмикали через невідомі причини на декілька годин).

    фото: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

    фото: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

    «Крім того, російські сили можуть підлаштувати вибух самої шахти озброєнням, забороненим Мінськими домовленостями», – додає пресслужба.

    Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба по завершенню перемовин із очільницею МЗС Канади Мелані Жолі заявив, що ситуація зі стримуванням агресії Російської Федерації проти України залишається під контролем, тому не потрібно піддаватися паніці.

    Додамо, що 19 січня Блінкен приїде до України: Держдеп оприлюднив програму візиту.

    Нагадаємо, в Україні 19 січня відзначається Водохреще. Раніше рятувальники даали поради, як підготуватись до пірнання в ополонку, щоб не захворіти

    Читайте також:

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі НАТО обстріл Донецьк рятувальники Свято Водохреща
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти готують криваву провокацію на Водохреще – Центр стратегічних комунікацій