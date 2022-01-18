Окупанти готують криваву провокацію на Водохреще – Центр стратегічних комунікацій

Російські окупанти готують обстріл вірян 19 січня під час водохрещення на ставку Цегляний у Петровському районі Донецька. Про це на своєму сайті повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інфомаційної безпеки з посиланням на джерела.

«Метою провокації може бути звинувачення українських військових у нападі, щоб створити привід для ескалації», – пише пресслужба Центру стратегічних комунікацій.

Бойовики можуть розпочати обстріл з ворожого опорного пункту, який розташований на території шахти імені Челюскінців за два кілометри від ставка. Аби замаскувати постріли – окупанти готуються увімкнути головний вентилятор шахти, який давно не функціонує (15 січня його вмикали через невідомі причини на декілька годин).

фото: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

«Крім того, російські сили можуть підлаштувати вибух самої шахти озброєнням, забороненим Мінськими домовленостями», – додає пресслужба.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба по завершенню перемовин із очільницею МЗС Канади Мелані Жолі заявив, що ситуація зі стримуванням агресії Російської Федерації проти України залишається під контролем, тому не потрібно піддаватися паніці.

Додамо, що 19 січня Блінкен приїде до України: Держдеп оприлюднив програму візиту.

Нагадаємо, в Україні 19 січня відзначається Водохреще. Раніше рятувальники даали поради, як підготуватись до пірнання в ополонку, щоб не захворіти

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