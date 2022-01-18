Російське вторгнення? Кулеба дав пораду українцям

Глава МЗС закликав українців не піддаватися паніці

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба по завершенню перемовин із очільницею МЗС Канади Мелані Жолі заявив, що ситуація зі стримуванням агресії Російської Федерації проти України залишається під контролем, тому не потрібно піддаватися паніці. Про це Кулеба сказав під час спільного брифінгу з Жолі.

«Наша сьогоднішня розмова (із Жолі, – ред.) підтвердила, що ми виступаємо єдиним дипломатичним фронтом і разом мобілізуємо міжнародну підтримку України в цій складній ситуації. Ситуація знаходиться під контролем. Я прошу не піддаватися паніці. Завжди пам'ятайте, що українці перемагають, коли тримають голову холодною, а серце гарячим», – сказав міністр.

Кулеба зазначив, що з міністеркою закордонних справ Канади він обговорив військово-технічне співробітництво між країнами, і те, які ще кроки потрібно зробити для мобілізації підтримки України та стримування РФ.

«Для нас дуже важливою є Канада. І я вдячний, коли йдеться про безпеку, вдячний за функціонування канадської тренувальної місії UNIFIER в Україні. Цей проєкт став взаємовигідним, бо не лише канадські інструктори діляться своїм досвідом з українськими збройними силами, а і ЗСУ діляться своїм бойовим досвідом», – наголосив Кулеба.

Напередодні стало відомо, що Канада перекинула в Україну елітний спецназ.

Зазначимо, іноземні посольства не повідомляли МЗС України про наміри евакуйовувати своїх співробітників.

Як відомо, МЗС Канади радить своїм громадянам не їхати до України. Там зазначили, що з листопада 2021 року біля російського кордону та адмінмежі з окупованим Кримом зросла загроза російських військових. Тому канадцям кажуть, що ситуація з безпекою в Україні зараз непередбачувана і може в будь-який момент погіршитися.

Також у ніч на 18 січня Британія перекинула літаками протитанкове озброєння в Україну.

Додамо, що 19 січня Блінкен приїде до України: Держдеп оприлюднив програму візиту.

Читайте також: