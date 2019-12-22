Юдеї всього світу сьогодні починають святкувати Хануку



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Це свято, яке вчить людей ніколи не впадати у розпач

Сьогодні своє професійне свято відзначають українські дипломати та енергетики, крім того, ввечері у юдеїв світу розпочинається Ханукаю.

З вечора 22 грудня по вечір 30 грудня буде тривати Іудейське свято Ханука («освячення») – свято свічок, свято святості і чистоти, свято перемоги добра над злом, світла – над пітьмою.

У часи Другого Храму маленька Юдея стала провінцією елліністичної Сирії, в якій правили нащадки Селевка. Селевкидів не влаштовувало, що юдеї живуть відособлено і не піддаються впливу панівної елліністичної культури. Спочатку підступом, а потім і силоміць вони намагалися насадити свою культуру. Але коли їм це не вдалося зробити, вони вторглися до юдейського Храму і сплюндрували його – принесли на жертовник свиню, зарізали її і внесли свинячу кров у святая святих храму. Згодом євреї повстали і перемогли Селевкидів. Вони прийшли до Храму, очистили жертовник, вирізьбили з дерева нову менору (храмовий світильник). Але вони знайшли лише один дзбан не опоганеної загарбниками олії та запалили світильник. І тут Всевишній сотворив чудо – олії вистачило на 8 днів горіння – час, необхідний для виготовлення нової олії. Тому на честь цього дива щороку в єврейських домівках запалюють ханукальні світильники. Їх ставлять на найвидніших місцях, щоб усі бачили й усі пам’ятали – як би не намагалися вороги знищити світло Всевишнього, завжди знайдеться судина з олією, що може освітити шлях. Ханука – свято, яке вчить людей ніколи не впадати у розпач, повідомляє Укрінформ.

Також День працівників дипломатичної служби встановлений згідно з Указом Президента від 21 листопада 2005 року і відзначається щорічно в цей день. 22 грудня 1917 року Голова Генерального Секретаріату Української Народної Республіки, проголошеної III Універсалом Центральної Ради, Володимир Винниченко і Генеральний секретар з міжнаціональних справ Олександр Шульгін підписали «Законопроєкт про створення Генерального секретарства міжнародних справ», який цього ж дня був схвалений на засіданні Уряду УНР.

Перебуваючи впродовж століть під владою найбільших європейських імперій, не маючи своєї суверенної державності, Україна не могла мати й власної зовнішньої політики як такої, а, відтак – й відповідних кадрів, і закладів для їх підготовки. Російський царат і австрійська корона не допускали українців, як і представників інших «малих народів», до терену дипломатії. Отож, органи зовнішньополітичних взаємин з навколишнім світом зароджувались в Україні в процесі національно-визвольної боротьби.

Перший спеціальний навчальний заклад для підготовки дипломатичних кадрів в Україні було створено в кінці квітня 1918, він розпочав роботу у часи правління гетьмана Павла Скоропадського. Це були «Консульські курси» з 10-тижневою програмою, на які приймали осіб з вищою юридичною або економічною освітою. Першопроходцями української дипломатії були ще зовсім молоді за віком люди (першому міністру закордонних справ УНР Олександру Шульгіну було 28 років, його наступнику Всеволоду Голубовичу – 32, а студенту Миколі Любинському, який замінив його на цій посаді – 26).

Уже перший вихід дипломатії України на міжнародну арену – участь у мирних переговорах в Брест-Литовському – завершився успіхом – підписанням мирної угоди з Центральними Державами. Це був перший мирний договір в ході світової війни, який засвідчив міжнародне визнання України як незалежної держави, проголосив вигідний для неї мир без анексій і контрибуцій. Потім, після втрати Україною незалежності, були десятиліття підпорядкування Москві, і лише після прийняття Акта проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року процес визначення пріоритетів зовнішньої політики держави, утвердження її самостійної дипломатичної служби та розвитку двосторонніх відносин набув системного й послідовного характеру.

За перші роки незалежності Україну визнало понад 170 зарубіжних країн. Практично з усіма ними встановлені дипломатичні відносини та активно розвивається двостороннє співробітництво. Україна є членом понад 100 міжнародних організацій, членом глобальної антитерористичної коаліції. Наша держава уклала і виконує понад чотири тисячі міжнародно-правових документів. За роки незалежності представники України неодноразово очолювали і обиралися керівниками багатьох авторитетних міжнародних структур, насамперед органів Організації Об’єднаних Націй. Україна має посольства у 85 країнах світу (не включаючи посольства за сумісництвом).

Разом з тим, щороку 22 грудня, коли дні найкоротші, а ночі найдовші – відзначається День енергетика – професійне свято працівників енергетики та електротехнічної промисловості України, встановлене на знак визнання їхніх заслуг в економічному розвитку, удосконалюванні й підтримці повсякденного життя населення. Свято відзначається згідно з Указом Президента від 12 листопада 1993 року.