Єдина представниця «Свободи» у Раді наполягає, щоб землю купувала лише держава



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Оксана Савчук вважає, що той законопроєкт про землю, який прийнятий у першому читанні показує, «що влада хоче продати землю невеличкій групі людей»

«Влада хоче продати землю великим агрохолдингам», - націоналістка Оксана Савчук

Народний депутат від партії «Свобода» у парламенті Оксана Савчук вважає, що треба створити державний земельний банк, щоб будь-хто за бажанням міг продати свій земельний пай державі.

Як зазначила в інтерв’ю «Главкому» Савчук, «зараз маніпулюють питанням, що людина хоче продати пай, але не може».

«Сьогодні держава фінансово може собі дозволити викупити ці паї», - наголосила депутатка і додала, що для розвитку в Україні малого і середнього фермерства треба обговорити на яких умовах люди, які хочуть працювати на землі зможуть отримати дотації від держави.

«Але боюся, що станом на сьогодні влада задумала продати землю лише тим крупним агрохолдингам і олігархам, які мають гроші, щоб її купити», - обурюється Савчук.

Депутатка говорить, «з того, що прийнято у першому читанні, зрозуміло, що влада хоче продати землю невеличкій групі людей».

«Це люди, які є орендарями землі останніх три роки і мають першочергове право на викуп – тобто великі агрохолдинги. В законопроєкті не прописані запобіжники, наприклад, що це не можуть бути іноземці», - пояснює Савчук.

Загалом, на думку депутатки, у влади немає одного бачення, яким має бути закон про ринок землі.

«Нам не сказали, як буде в кінцевому результаті. Сказали лише, що наполягатимуть на впровадженні ринку землі, а питання прав на землю іноземців будуть вирішувати на референдумі. Це не зняло наші побоювання: є ціла низка інших питань, на які ми не отримали відповіді», - підкреслила Савчук.

Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт про ринок землі.

Влада планувала відкрити ринок землі до кінця цього року, проте Комітет з питань аграрної політики на 19 грудня зміг розглянути трохи більше 200 з 5000 поправок до законопроєкту.

17 грудня у центрі столиці розпочалась акція проти земельної реформи.

Як повідомляв «Главком», під час першої спроби мітингувальників, серед яких представники Національних дружин та Нацкорпусу, встановити намети сталися сутички з правоохоронцями.

Згодом учасники акції протесту проти запровадження ринку землі встановили намет на проїжджій частині вулиці Грушевського біля готелю «Київ».

Під час сутичок біля Верховної Ради, крім двох правоохоронців, постраждав, як мінімум, один протестувальник і двоє журналістів. Постраждалий знаходиться у лікарні у тяжкому стані.

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