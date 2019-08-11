Юнкер: Brexit без угоди матиме згубні наслідки



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Екс-президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер

Якщо йдеться про жорсткий Brexit, в цьому ніхто не зацікавлений, але британці будуть великими невдахами - Юнкер

Експрезидент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер попередив прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, що його намір вивести країну з Євросоюзу без угоди нашкодить, у першу чергу Лондону, а не Брюсселю.

Про це передає телеканал новин «112».

«Brexit без укладення угоди із Євросоюзом нашкодить Британії більше, ніж решті Європи, незалежно від того, наскільки уряд прем’єр-міністра Бориса Джонсона намагається довести протилежне... Якщо йдеться про жорсткий Brexit, в цьому ніхто не зацікавлений, але британці будуть великими невдахами. Вони поводять себе так, ніби це не так, але це так», – заявив Юнкер.

Як повідомлялося, новообраний британський прем’єр – консерватор Борис Джонсон є послідовним прихильником Brexit і пообіцяв, що країна вийде з Євросоюзу до 31 жовтня за будь-яких умов, навіть «усупереч позиції парламенту».