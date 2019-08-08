Джонсон закликав парламент підтримати Brexit 31 жовтня
Я думаю, що депутати повинні виконувати те, що обіцяли людям, – сказав Джонсон
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав депутатів підтримати Brexit 31 жовтня, заявивши, що вони пообіцяли виконати висловлену в 2016 році волю країни.
Про це повідомляє Reuters.
«Я думаю, що депутати повинні продовжувати та виконувати те, що обіцяли людям цієї країни знову і знову: вони виконають мандат 2016 року і покинуть ЄС 31 жовтня», – сказав Джонсон журналістам у четвер.
Він не став уточнювати, чи планує відкласти проведення виборів на період після Brexit у випадку, якщо парламент оголосить йому вотум недовіри.
«Ми збираємося залишити Європейський Союз 31 жовтня, за що проголосували жителі цієї країни», – сказав він у відповідь на питання щодо виборів.
Як повідомлялося, у Британії може бути дефіцит продовольства у разі «жорсткого» Brexit.
У Британії скаржаться, що ЄС відмовляється вести переговори про Brexit.