Джонсон закликав парламент підтримати Brexit 31 жовтня



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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон

Я думаю, що депутати повинні виконувати те, що обіцяли людям, – сказав Джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав депутатів підтримати Brexit 31 жовтня, заявивши, що вони пообіцяли виконати висловлену в 2016 році волю країни.

Про це повідомляє Reuters.

«Я думаю, що депутати повинні продовжувати та виконувати те, що обіцяли людям цієї країни знову і знову: вони виконають мандат 2016 року і покинуть ЄС 31 жовтня», – сказав Джонсон журналістам у четвер.

Він не став уточнювати, чи планує відкласти проведення виборів на період після Brexit у випадку, якщо парламент оголосить йому вотум недовіри.

«Ми збираємося залишити Європейський Союз 31 жовтня, за що проголосували жителі цієї країни», – сказав він у відповідь на питання щодо виборів.

Як повідомлялося, у Британії може бути дефіцит продовольства у разі «жорсткого» Brexit.

У Британії скаржаться, що ЄС відмовляється вести переговори про Brexit.