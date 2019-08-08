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    У світі

    Джонсон закликав парламент підтримати Brexit 31 жовтня

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    <span>Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон</span> - Джонсон закликав парламент підтримати Brexit 31 жовтня
    Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон

    Я думаю, що депутати повинні виконувати те, що обіцяли людям, – сказав Джонсон

    Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав депутатів підтримати Brexit 31 жовтня, заявивши, що вони пообіцяли виконати висловлену в 2016 році волю країни.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Я думаю, що депутати повинні продовжувати та виконувати те, що обіцяли людям цієї країни знову і знову: вони виконають мандат 2016 року і покинуть ЄС 31 жовтня», – сказав Джонсон журналістам у четвер.

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    Він не став уточнювати, чи планує відкласти проведення виборів на період після Brexit у випадку, якщо парламент оголосить йому вотум недовіри.

    «Ми збираємося залишити Європейський Союз 31 жовтня, за що проголосували жителі цієї країни», – сказав він у відповідь на питання щодо виборів.

    Як повідомлялося, у Британії може бути дефіцит продовольства у разі «жорсткого» Brexit.

    У Британії скаржаться, що ЄС відмовляється вести переговори про Brexit.

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