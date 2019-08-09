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    Британським урядовцям до 31 жовтня заборонили відпустки

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    Британським урядовцям до 31 жовтня заборонили відпустки

    Едді Лістер, один з помічників британського прем'єр-міністра Боріса Джонсона, розіслав на електронну пошту спеціальних радників у четвер увечері листа

    Всі спеціальні радники уряду Великої Британії скасують свою літню відпустку на тлі посилення Даунінг-стріт підготовки до «жорсткого» виходу з ЄС.

    Про це повідомляє Politico.

    Едді Лістер, один з помічників британського прем'єр-міністра Боріса Джонсона, розіслав на електронну пошту спеціальних радників у четвер увечері листа, у якому оголосив, що всі щорічні відпустки скасовуються до 31 жовтня – дня, коли Джонсон пообіцяв вийти з ЄС.

    Ті, хто вже здійснив бронювання відповідно до своїх планів, отримають компенсацію за витрачені кошти.

    За словами джерел у британському уряді, більшість високопоставлених чиновників вже скасували свої плани на відпустку.

    «Це серйозний час для країни. Ми всі неймовірно привілейовані мати ці робочі місця, тому ми повинні спокійно йти далі», - сказав один з чиновників.

    Як відомо, прем'єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон готовий вивести країну з ЄС 31 жовтня - незалежно від того, чи буде досягнута домовленість про угоду про Brexit.

    Нагадаємо, Джонсон закликав депутатів підтримати Brexit 31 жовтня, заявивши, що вони пообіцяли виконати висловлену в 2016 році волю країни.

    Джерело: Європейська правда

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