Джонсон назвав Brexit без угоди з ЄС головним пріоритетом



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Прем'єрміністр Британії Боріс Джонсон

Джонсон припускає, що угоди з Євросоюзом може не бути, тому він зробив головним пріоритетом «жорсткий Brexit»

Прем'єрміністр Британії Боріс Джонсон направив всім державним чиновникам листа щодо підготовки до виходу з Європейського союзу без будь-яких угод.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на лист, який потрапив у розпорядження видання.

Зазначається, що Джонсон припускає, що угоди з Євросоюзом може не бути, тому він зробив головним пріоритетом «жорсткий Brexit».

«Ось чому підготовка до термінового і швидкого рішення про можливість виходу без угоди буде моїм головним пріоритетом і для державної служби теж», - йдеться у листі.

Як відомо, прем'єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон готовий вивести країну з ЄС 31 жовтня - незалежно від того, чи буде досягнута домовленість про угоду про Brexit.

Нагадаємо, Джонсон закликав депутатів підтримати Brexit 31 жовтня, заявивши, що вони пообіцяли виконати висловлену в 2016 році волю країни.

До слова, британським урядовцям до 31 жовтня заборонили відпустки.