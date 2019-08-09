  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Джонсон назвав Brexit без угоди з ЄС головним пріоритетом

    • Розсилка
    Прем'єрміністр Британії Боріс Джонсон - Джонсон назвав Brexit без угоди з ЄС головним пріоритетом
    Прем'єрміністр Британії Боріс Джонсон

    Джонсон припускає, що угоди з Євросоюзом може не бути, тому він зробив головним пріоритетом «жорсткий Brexit»

    Прем'єрміністр Британії Боріс Джонсон направив всім державним чиновникам листа щодо підготовки до виходу з Європейського союзу без будь-яких угод.

    Про це повідомляє Reuters з посиланням на лист, який потрапив у розпорядження видання.

    Зазначається, що Джонсон припускає, що угоди з Євросоюзом може не бути, тому він зробив головним пріоритетом «жорсткий Brexit».

    «Ось чому підготовка до термінового і швидкого рішення про можливість виходу без угоди буде моїм головним пріоритетом і для державної служби теж», - йдеться у листі.

    Як відомо, прем'єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон готовий вивести країну з ЄС 31 жовтня - незалежно від того, чи буде досягнута домовленість про угоду про Brexit.

    Нагадаємо, Джонсон закликав депутатів підтримати Brexit 31 жовтня, заявивши, що вони пообіцяли виконати висловлену в 2016 році волю країни.

    До слова, британським урядовцям до 31 жовтня заборонили відпустки.

    Читайте також
    ЄС Brexit політика Велика Британія Боріс Джонсон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ