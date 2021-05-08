Канада надасть іншим країнам фінансову допомогу на боротьбу з коронавірусом

«На міжнародному рівні Канада завжди твердо виступала на підтримку рівного доступу до вакцин» – Трюдо

Канада виділить країнам, що розвиваються, 375 млн канадських доларів (близько $310 млн США) на підтримку зусиль у протидії Covid-19.

Про це на пресконференції в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Укрінформ.

«Аби допомогти країнам із низькими та середніми доходами отримати доступ до тестування, лікування та вакцин, ми додатково виділимо 375 млн дол. платформі Прискореного доступу до інструментів протидії Covid-19», – сказав Трюдо.

За його словами, на міжнародному рівні Канада завжди твердо виступала на підтримку рівного доступу до вакцин.

«Ми мобілізували понад 2,5 млрд дол. (близько $2 млрд США) у відповідь на Covid-19, що робить наш уряд одним із найбільших донорів глобальних зусиль», – зазначив Трюдо.

Платформа прискореного доступу до інструментів протидії Covid-19 (Access to Covid-19 Tools Accelerator) – це механізм глобальної співпраці з метою прискорення розвитку, виробництва та забезпечення доступності тестів, лікування та вакцин проти Covid-19. Його структурою є фонд Covax, який має на меті закупити принаймні 2 млрд доз вакцини до кінця 2021 року, у тому числі 1,3 млрд – для країн з низькими та середніми доходами.

Нагадаємо, канадське управління з питань громадського здоров’я (Health Canada) затвердило використання вакцини Pfizer/BioNTech для вакцинації дітей віком від 12 до 15 років. Канада стала першою країною, де санкціонували вакцинацію підлітків.