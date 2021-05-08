Канада надасть іншим країнам фінансову допомогу на боротьбу з коронавірусом
Канада виділить 375 млн канадських доларів
«На міжнародному рівні Канада завжди твердо виступала на підтримку рівного доступу до вакцин» – Трюдо
Канада виділить країнам, що розвиваються, 375 млн канадських доларів (близько $310 млн США) на підтримку зусиль у протидії Covid-19.
Про це на пресконференції в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Укрінформ.
«Аби допомогти країнам із низькими та середніми доходами отримати доступ до тестування, лікування та вакцин, ми додатково виділимо 375 млн дол. платформі Прискореного доступу до інструментів протидії Covid-19», – сказав Трюдо.
За його словами, на міжнародному рівні Канада завжди твердо виступала на підтримку рівного доступу до вакцин.
«Ми мобілізували понад 2,5 млрд дол. (близько $2 млрд США) у відповідь на Covid-19, що робить наш уряд одним із найбільших донорів глобальних зусиль», – зазначив Трюдо.
Нагадаємо, канадське управління з питань громадського здоров’я (Health Canada) затвердило використання вакцини Pfizer/BioNTech для вакцинації дітей віком від 12 до 15 років. Канада стала першою країною, де санкціонували вакцинацію підлітків.