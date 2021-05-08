Влада Таїланду хоче ввести збір з іноземних туристів

Кошти будуть надходити в туристичний фонд для використання в надзвичайних ситуаціях

Уряд Таїланду планує з січня 2022 року ввести збір з іноземних туристів. Його розмір складе 300 батів. Про це повідомляє газета Bangkok Post з посиланням на міністра туризму і спорту Таїланду Піпата Ратчакітпракана.

За його словами, кошти будуть надходити в туристичний фонд для використання в надзвичайних ситуаціях.

Гостра необхідність в організації, створення якої вже схвалено Національним комітетом з політики в галузі туризму, виникла на тлі поширення коронавірусу. За словами міністра, гроші з фонду можуть допомогти туристичної галузі впоратися з невизначеністю в майбутньому.

Ратчакітпракан підкреслив, що якщо Таїланд зможе залучити 20,8 мільйона туристів у 2022 році, фонд поповниться на 6,2 мільярда батів. Однак в цьому році уряд планує залучити в країну лише 3-4 мільйони мандрівників.

До слова, вчені назвали ознаки важкої форми коронавірусу. Фахівці виявили, що біомаркером протікання Covid-19 може бути кількість природних Т-лімфоцитів (Т-кілерів) в крові. Відзначається, що ці клітини відносяться до типу білих кров'яних тілець і є частиною ранньої імунної відповіді.

Також зазначимо, що Україна досі не потрапила до списку країн, в'їзд з яких дозволено на територію ЄС. Повідомляється, що з 6 травня список поповнив Ізраїль. До переліку також входять Австралія, Нова Зеландія, Руанда, Сінгапур, Південна Корея і Таїланд. Також у списку є Китай, але кордони для його громадян відкриють після того, як сам Китай відкриється для європейців.

Список цих країн буде переглядатися кожні два тижні і в разі необхідності може оновлюватися.