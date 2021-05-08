Степанов попередив про особливо важкий штам Covid-19

Мутація, яка вражає молодих і яка викликала рекордний спалах захворюваності в Індії, незабаром буде і в Україні

Індійський штам Covid-19-19, який вирізняється особливою заразністю та важкістю перебігу, скоро прийде в Україну. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу Україна 24.

«Ми можемо говорити, що він точно буде. І це реальність, і говорити треба правду», – сказав Степанов.

Він відзначив, що на цей момент індійський штам вже зафіксували в країнах-сусідах: у Чехії, Польщі і Румунії. І в кінцевому підсумку він з'явиться і в Україні - як це було з британським штамом чи з південноафриканським.

«Індійський штам достатньо важкий, він досить агресивний, більш контагіозний (заразний), доволі складна клінічна картина з ураженням різних органів, зокрема шлунка, нирок. Сильна інтоксикація, і цей штам вражає молоде населення, що дуже неприємно», – заявив Степанов.

Глава МОЗ додав, що Covid-19 вирізняється дуже великою кількістю мутацій.

«Але є мутації (коронавірусу. - Ред.), такі як британський, південноафриканський, індійський, бразильський, які дуже відрізняються. Вони змінюють клінічну картину, стають агресивнішими. Виходячи з такої кількості мутацій, яка є, і частоти, з якою вони з'являються, ВООЗ і робить прогнози», – сказав міністр і додав, що в подальшому можливі нові мутації, тому треба бути підготовленими до гірших варіантів, щоб мати можливість захищатися.

До слова, вчені назвали ознаки важкої форми коронавірусу. Фахівці виявили, що біомаркером протікання Covid-19 може бути кількість природних Т-лімфоцитів (Т-кілерів) в крові. Відзначається, що ці клітини відносяться до типу білих кров'яних тілець і є частиною ранньої імунної відповіді.

Також зазначимо, що Україна досі не потрапила до списку країн, в'їзд з яких дозволено на територію ЄС. Повідомляється, що з 6 травня список поповнив Ізраїль. До переліку також входять Австралія, Нова Зеландія, Руанда, Сінгапур, Південна Корея і Таїланд. Також у списку є Китай, але кордони для його громадян відкриють після того, як сам Китай відкриється для європейців.

Список цих країн буде переглядатися кожні два тижні і в разі необхідності може оновлюватися.