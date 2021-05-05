Канада першою у світі дозволила вакцинацію підлітків віком від 12 років

Health Canada рекомендує вводити підліткам віком 12–15 років таку ж дозу препарату, як і дорослим

Канадське управління з питань громадського здоров’я (Health Canada) затвердило використання вакцини Pfizer/BioNTech для вакцинації дітей віком від 12 до 15 років.

Канада стала першою країною, де санкціонували вакцинацію підлітків.

Неповнолітніх віком від 16 років у Канаді вакцинують із 9 грудня 2020 року, коли в цій країні дозволили використання препарату Pfizer/BioNTech для людей такого віку.

За результатами клінічних випробувань цієї вакцини, здійснених на 2260 дітях віком від 12 до 15 років, у Pfizer повідомили Health Canada про стовідсоткову ефективність вакцини серед учасників дослідження та фактичну відсутність побічних ефектів.

Тепер Health Canada рекомендує вводити підліткам віком 12–15 років таку ж дозу препарату, як і дорослим. Відстеження ефективності та можливих побічних ефектів регулятор має намір продовжити.

Про можливість вакцинації дітей віком 12–15 років раніше цього тижня повідомив і президент США Джо Байден. Він допустив ухвалення такого рішення після відповідного вердикту американського регулятора.

Крім того, Moderna та Johnson & Johnson також випробовують свої вакцини на особах віком від 12 до 18 років, причому дані дослідження Moderna очікуються найближчим часом.

Минулого тижня США повністю вакцинували від коронавірусу 100 мільйонів людей. 100 млн – це 38% дорослого населення країни. При цьому 55% дорослого населення отримали принаймні одну дозу вакцини.

До слова, губернатор Нью-Джерсі пообіцяв келих пива за щеплення від Covid-19. «Ми запускаємо нашу програму «щеплення і пиво», щоб спонукати жителів Нью-Джерсі старше 21 років, які мають право на вакцину зробити щеплення», - повідомив Мерфі в своєму Twitter.

Раніше ВООЗ дозволила застосування ще однієї вакцини від коронавірусу. Йдеться про вакцину від коронавірусної інфекції американської компанії Moderna.

До слова, ВООЗ планує опублікувати свої оцінки для включення до списку екстреного використання китайської вакцини Sinovac наступного тижня.

Тим часом в Україні у дев'яти регіонах дві доби не робили щеплень проти Covid-19.

До слова, стало відомо, чому більшість українців не хочуть вакцинуватися від Covid-19.

Також за прогнозами фахівців восени слід очікувати на четверту хвилю Covid-19, а після Великодня будуть окремі спалахи.

Джерело: Радіо Свобода