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    У світі

    Канцлер Німеччини вперше за майже чверть століття приїде в Освенцим

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    <p>Візит Ангели Меркель в Освенцим відбудеться 6 грудня напередодні 75-ї річниці визволення концтабору</p> - Канцлер Німеччини вперше за майже чверть століття приїде в Освенцим

    Візит Ангели Меркель в Освенцим відбудеться 6 грудня напередодні 75-ї річниці визволення концтабору

    У поїздці Ангелу Меркель буде супроводжувати прем'єрміністр Польщі

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель наступного тижня вперше відвідає Освенцим як глава німецького уряду.

    Про це повідомляється в офіційному мікроблозі музею Аушвіц-Біркенау у Twitter.

    Відзначається, що візит відбудеться 6 грудня напередодні 75-ї річниці визволення концтабору. У поїздці канцлера Німеччини буде супроводжувати прем'єрміністр Польщі Матеуш Моравецький. 

    Меркель стане першим за майже чверть століття німецьким лідером, який побуває на території колишнього нацистського табору смерті.

    Як відомо, концтабір Освенцим звільнили 27 січня 1945 року радянські війська, що входили до складу Українського фронту.

    У всьому світі ця дата відзначається як Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

    історія Польща Німеччина Ангела Меркель пам'ять політика Голокост
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