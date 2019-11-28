Зеленський обговорив з Меркель «нормандський саміт»



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Ангела Меркель і Володимир Зеленський 28 листопада поспілкувались телефоном

Телефонна розмова Меркель і Зеленського стала вже сьомою за останні місяці

Президент України Володимир Зеленський обговорив проведення саміту в «нормандському форматі» з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Як повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник, телефонна розмова стала вже сьомою за останні місяці.

«Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Під час розмови були обговорені питання підготовки зустрічі в нормандської форматі 9 грудня цього року», - повідомили в Офісі президента.

Відбулася телефонна розмова Президента Володимира Зеленського @ZelenskyyUa та Канцлера Німеччини Ангели Меркель. Це вже 7-ма за ліком бесіда двох лідерів за останні місяці. В Україні дуже високо цінують підтримку наших німецьких друзів! pic.twitter.com/mf0Gb0t8oT — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 28 ноября 2019 г.





Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що Зеленський на саміті Нормандської четвірки в Парижі не піде на поступки президенту Росії Володимиру Путіну.

Як відомо, Росія на саміті Нормандської четвірки, який планують провести у Парижі 9 грудня, закликатиме Київ до прямого діалогу з Донбасом.

Раніше заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко озвучив «ключовий елемент» для успішних переговорів «нормандському форматі».

Напередодні секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данилов заявив, що Україна виконала всі умови для проведення зустрічі у «нормандському форматі», зокрема, успішно провела розведення сил на Донбасі.

Також президент України Володимир Зеленський сказав, що під час зустрічі в «нормандському форматі» він говоритиме про припинення вогню на Донбасі.

До слова, за інформацією росЗМІ, у Парижі у понеділок, 9 грудня очікується окрема двостороння зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна.

Як відомо, наступний саміт за участю лідерів України, Франції, Німеччини та Росії (так званої Нормандської четвірки) запланований на 9 грудня у Парижі.

Ввечері 25 листопада президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

У процесі підготовки до «нормандської зустрічі» Україна погодила так звану «формулу Штайнмаєра» та відбулося розведення сил і засобів на трьох ділянках лінії розмежування: Станиці Луганській, Золотому та Петрівському.