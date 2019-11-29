Прикордонники затримали фуру з великою партією героїну, який везли до Німеччини



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Знахідку направили на експертизу фахівцям, а водія, який перевозив героїн, затримали

Наркотики були заховані в листах фанери

На кордоні зі Словаччиною в п'ятницю затримали фуру з великою партією героїну.

Про це повідомила пресслужба західного регіонального управління Держприкордонслужби у фейсбуці.

Наркотики були заховані у вантажівці, яка за документами везла фанеру в Німеччину. Фуру направили на ретельний огляд, під час якого в листах фанери знайшли схованку з пакетами темно-коричневої речовини. Експрес-аналіз показав, що це героїн.

Наркотики передали на експертизу, а водія затримали.

«Узагалі щось дрібне (наприклад, півсотні таблеток екстазі) ловимо регулярно, але тут прям майже оптова партія», - прокоментував подію начальник Державної митної служби Максим Нефьодов.