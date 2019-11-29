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    Кримінал

    Прикордонники затримали фуру з великою партією героїну, який везли до Німеччини

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    Знахідку направили на експертизу фахівцям, а водія, який перевозив героїн, затримали - Прикордонники затримали фуру з великою партією героїну, який везли до Німеччини
    Знахідку направили на експертизу фахівцям, а водія, який перевозив героїн, затримали

    Наркотики були заховані в листах фанери

    На кордоні зі Словаччиною в п'ятницю затримали фуру з великою партією героїну.

    Про це повідомила пресслужба західного регіонального управління Держприкордонслужби у фейсбуці.

    Наркотики були заховані у вантажівці, яка за документами везла фанеру в Німеччину. Фуру направили на ретельний огляд, під час якого в листах фанери знайшли схованку з пакетами темно-коричневої речовини. Експрес-аналіз показав, що це героїн.

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    Прикордонники затримали фуру з великою партією героїну, який везли до Німеччини
    Прикордонники затримали фуру з великою партією героїну, який везли до Німеччини
    Прикордонники затримали фуру з великою партією героїну, який везли до Німеччини
    Прикордонники затримали фуру з великою партією героїну, який везли до Німеччини
    Прикордонники затримали фуру з великою партією героїну, який везли до Німеччини
    Прикордонники затримали фуру з великою партією героїну, який везли до Німеччини
    Прикордонники затримали фуру з великою партією героїну, який везли до Німеччини
    Прикордонники затримали фуру з великою партією героїну, який везли до Німеччини
    Прикордонники затримали фуру з великою партією героїну, який везли до Німеччини
    Прикордонники затримали фуру з великою партією героїну, який везли до Німеччини

    Наркотики передали на експертизу, а водія затримали.

    «Узагалі щось дрібне (наприклад, півсотні таблеток екстазі) ловимо регулярно, але тут прям майже оптова партія», - прокоментував подію начальник Державної митної служби Максим Нефьодов.

    прикордонники Німеччина Закарпаття Словаччина вантажівки наркотики
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