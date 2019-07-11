Кандидат на пост глави Єврокомісії: Кремль не прощає слабкостей



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Міністр оборони ФРН і кандидат на посаду голови Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн

ЄС повинен вести діалог з Росією з позиції сили, наголосила Урсула фон дер Ляйєн

Міністр оборони Німеччини і кандидат на посаду голови Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вважає, що Євросоюз повинен вести діалог з РФ з позиції сили, оскільки «Кремль не прощає слабкостей».

Про це вона заявила в Європарламенті в середу, 10 липня, повідомляє Deutsche welle.

Не зважаючи на те, що Росія залишається сусідом Європи, її дії в Україні суперечать міжнародному праву, наголосила дер Ляйєн.

Нагадаємо, країни ЄС 2 липня офіційно висунули Урсулу фон дер Ляйєн на посаду голови Єврокомісії. Її кандидатуру підтримали 27 учасників саміту ЄС - всі крім канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка утрималася, оскільки ця кандидатура не знайшла підтримки німецьких соціал-демократів, коаліційного партнера партії Меркель у Німеччині.

Колишній фаворит на цю посаду, член німецького Християнсько-соціального союзу Манфред Вебер, відмовився від боротьби за пост. Його суперник, голландський соціал-демократ Франс Тіммерманс, не отримав схвалення Італії і країн Вишеградської групи - Польщі, Угорщини, Словаччини та Чехії.